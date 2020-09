Tanzania.- Tanzania cita a declarar al principal candidato opositor a la Presidencia por denunciar un posible fraude

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tanzania han citado a declarar ante la comisión electoral al candidato a la Presidencia del principal partido opositor, Tundu Lissu, tras unas declaraciones en las que acusó al mandatario, John Magufuli, de preparar planes para manipular los comicios, previstos para octubre.

Lissu, vicepresidente y candidato de Chadema, afirmó el sábado que las autoridades le habían pedido explicaciones por afirmar que no aceptará un fraude electoral y hacer un llamamiento a la movilización popular para proteger sus votos.

La comisión electoral ha afirmado durante la jornada que el opositor tendrá que comparecer por hablar de una supuesta reunión entre Magufuli y dirigentes locales para organizar el presunto fraude, según ha recogido el diario tanzano 'The Citizen'.

El director de elecciones del organismo, Wilson Charles, ha criticado las "típicas mentiras e invenciones que buscan causar el pánico entre los ciudadanos y votantes y pintar una imagen de que las elecciones de este año no serán libres y justas".

Por otra parte, Lissu tendrá que comparecer igualmente ante el Registro de Partidos Políticos (RPP) por sus palabras poniendo en duda la limpieza del proceso. El opositor destacó el sábado que sus declaraciones "enfatizan la demanda de unas elecciones libres y justas que permitan la participación de los actores electorales, según estipulan la Constitución, las leyes y las regulaciones".

"No aceptaremos que nuestros agentes no juren sus cargos, no tengan acceso a los colegios electorales o los certificados de resultados. Las personas que están detrás de estas decisiones debe ser las acusadas de las repercusiones", agregó Lissu durante un acto de campaña.

Lissu regresó en julio a Tanzania tras más de dos años recibiendo tratamiento médico en Bélgica por un intento de asesinato en 2017, después de haber anunciado a principios de julio que intentaría lograr el apoyo de su partido para presentarse a la Presidencia, algo que ya ha logrado.

El partido opositor ha denunciado ataques y agresiones por parte de seguidores de la formación gubernamental. El líder de Chadema, Freeman Mbowe, fue hospitalizado en junio tras ser atacado por personas no identificadas en la capital, Dodoma.

La comisión electoral de Tanzania ha fijado el 28 de octubre como fecha para la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias, a las que Magufuli concurrirá como candidato del gubernamental Chama Cha Mapinduzi (CCM).

El mandatario, que llegó al poder en 2015, ha sido muy criticado por la oposición, que le acusa de coartar la disidencia y la libertad de expresión en el país.

Asimismo, está siendo criticado por su gestión de la pandemia de coronavirus, puesto que ha restado importancia a la COVID-19 y las autoridades dejaron de publicar datos durante semanas, por lo que se sospecha que hay muchos más casos en el país de los confirmados.