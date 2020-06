Tanzania.- La UE y EEUU condenan la agresión sufrida por el líder opositor de Tanzania y piden una investigación

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han condenado la agresión sufrida el martes por el presidente del principal partido opositor de Tanzania, Freeman Mbowe, quien tuvo que ser hospitalizado, y han pedido a las autoridades que abran una investigación y lleven a los responsables ante la justicia.

El partido Chadema indicó que Mbowe, quien es además líder de la oposición en el Parlamento, fue ingresado en un hospital de la capital, Dodoma, antes de pedir a la Policía que investigue lo sucedido para determinar quién ha estado detrás del ataque.

La delegación de la UE en Tanzania ha trasladado su "simpatía" a Mbowe y le ha deseado "una pronta recuperación", antes de resaltar que "todo ataque contra un representante de las instituciones de Tanzania, independientemente de su afiliación política, es un ataque contra la democracia".

"Con las elecciones generales a unos meses vista, es esencial dejar que la democracia siga su curso y garantizar todas las condiciones necesarias para una participación total en unos comicios creíbles y transparentes", ha señalado.

"Los jefes de la misión de la UE confían en que las autoridades investigarán exitosamente y llevarán a los responsables ante la justicia", ha manifestado a través de un comunicado.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos ha condenado el "brutal y no provocado" ataque contra Mbowe y ha reclamado una investigación "inmediata, exhaustiva e imparcial" para "la rápida detención y juicio de los responsables de la agresión".

Asimismo, ha apuntado que "este ataque sin sentido contra un líder opositor es sólo el último de una larga serie de preocupantes actos de violencia y acoso cometidos contra miembros de la oposición", al tiempo que ha recordado el intento de asesinato en 2017 contra Tundu Lissu, que "sigue sin resolverse".

"La Embajada expresa su simpatía al parlamentario Mbowe y a su familia en estos momentos difíciles y le desea una pronta recuperación", ha remachado la legación diplomática estadounidense en un comunicado publicado en su página web.

El ataque contra Mbowe ha tenido lugar apenas un día después de que Lissu, vicepresidente de Chadema, anunciara que intentaría lograr el apoyo de su partido para presentar su nominación a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en el país africano.

Lissu reside en estos momentos en Bélgica, donde ha estado recibiendo tratamiento por las heridas sufridas tras ser tiroteado en 2017. El político ha cancelado varios viajes a su país citando motivos de seguridad.

El opositor ha acusado al Gobierno de no tomar medidas contra los responsables del intento de asesinato, sin que hasta la fecha se hayan producido arrestos. Las autoridades argumentan que las investigaciones no avanzan debido a que no ha vuelto al país.

El presidente tanzano, John Magufuli, ha sido acusado de estar acabando con la democracia mediante sus políticas de represión contra los medios y los opositores, que socavan la libertad de expresión.

Por contra, se ha ganado ciertas alabanzas entre sus donantes internacionales gracias a un campaña anticorrupción y a los recortes que ha llevado a cabo en el gasto público.