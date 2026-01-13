Tellado avisa que Feijóo irá a Moncloa para hablar con Sánchez de Venezuela y la política exterior, no solo de Ucrania

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Bajo el lema 'Por lo importante', los populares buscan diseñar la estrategia del par - Gustavo de la Paz - Europa Press

Dice que el PP no permitirá que Sánchez use Ucrania como "cortina de humo" para "tapar" su "corrupción masiva y descomposición política"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido de que Alberto Núñez Feijóo acudirá al Palacio de la Moncloa para hablar con Pedro Sánchez no solo de Ucrania sino del conjunto de la política exterior y de defensa, incluyendo "los vínculos del Gobierno con la dictadura de Venezuela". Es más, ha dicho que el PP no permitirá que el jefe del Ejecutivo use la seguridad nacional como "cortina de humo" para "tapar" su "corrupción masiva y descomposición política".

Así se ha pronunciado Tellado ante la reunión que el próximo lunes mantendrán en Moncloa el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz.

En unas declaraciones grabadas, difundidas por el PP, Tellado ha indicado que el Gobierno pretendía "circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania" pero ha añadido que desde el PP no quieren hablar de lo que Sánchez necesita sino de "todo lo que preocupa a los españoles".

Por eso, ha dicho que exigen que Sánchez informe de las cuestiones que "afectan a la seguridad nacional de forma completa", incluyendo "los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo a envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose por escrito". "Es decir, cuánto se va a gastar, en cuántos años, en qué conceptos, desde qué partidas si no hay Presupuestos y con qué empresas", ha detallado.

Además, el 'número dos' de Feijóoo ha señalado que el Partido Popular quiere que Sánchez informe también en ese encuentro de las "prioridades estratégicas del Gobierno en política exterior, si es que existen".

CREE QUE SÁNCHEZ NO PUEDE "HURTAR" AL PARLAMENTO DE ESAS VOTACIONES

Y eso pasa, ha continuado, por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la "manifiesta desconfianza" que el Gobierno de España genera en sus aliados de la OTAN o el por qué de medidas contrarias a lo acordado con sus socios europeos. "Y, por supuesto, de los vínculos del gobierno con la dictadura de Venezuela", ha apostillado.

En este sentido, ha avisado que el PP "no apoyará ninguna decisión en materia de defensa que se plantee de forma aislada". "Pedro Sánchez lleva mucho tiempo hurtando al Parlamento su derecho a abordar, debatir y votar los planes de Gobierno en materia de defensa".

"Ahora Sánchez le ha dado por hablar de enviar tropas españoles a Ucrania. Lo ha hecho, como siempre, a su manera, con total frivolidad, sin comparecer en el Congreso y sin explicar las razones, los tiempos y las formas en que se desarrollarían operaciones tan importantes", ha manifestado.

Tras asegurar que el PP entiende y ejerce la política con "sentido de Estado" y "seriedad", de forma "antagónica" a la Sánchez, Tellado ha reafirmado el compromiso de su formación con el pueblo ucraniano, con su libertad y con la seguridad de toda Europa.

"También con nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN. Estamos ahí, donde hemos estado siempre", ha apostillado.

"LOS SOCIOS DEL PSOE NO SE FIAN DE SÁNCHEZ Y NOSOTROS TAMPOCO"

Tellado ha afirmado que una cosa es el compromiso de España con sus aliados y con los valores democráticos y "otra cosa muy distinta es darle un cheque en blanco" al Gobierno de Sánchez, "que ha hecho del engaño su forma de vida".

"Queremos hablar del conjunto de la política exterior y de la defensa. No sólo de una parte, la que en cada momento le interesa a Pedro Sánchez", ha indicado, para añadir que el PP cumplirá con "sus obligaciones institucionales y se reunirá con el Gobierno si es para hablar de todo eso".

Así, Tellado ha avisado que el PP no permitirá que Sánchez utilice la seguridad nacional, la política exterior y la defensa como "cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política". "El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez y nosotros tampoco", ha finalizado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1042122/1/tellado-avisa-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06