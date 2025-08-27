Tellado llama a sumarse al "tsunami democrático y de dignidad" del PP para acabar con "el Gobierno de la inoperancia"

Cree "imprescindible" el plan integral con 50 medidas del PP "para perseguir a los incendiarios, pirómanos, y reconstruir lo destruido"

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha realizado un llamamiento este miércoles desde San Sebastián a sumarse al "tsunami democrático y de la dignidad" de su partido para acabar con "el Gobierno de la inoperancia" de Pedro Sánchez. Además, ha asegurado que es "imprescindible" el plan integral con 50 medidas del PP "para perseguir a los incendiarios, pirómanos, y reconstruir lo destruido" tras los incendios.

"Tenemos que reunir en torno al Partido Popular a una mayoría social incontestable que quiere que la ética y la moral vuelvan a la política de nuestro país. Es lo que tenemos que darle a España y iniciamos ahora un curso político clave para hacerlo", ha asegurado en un acto político celebrado en la capital guipuzcoana en el que también han participado el presidente de los populares de Euskadi, Javier De Andrés, y la presidenta en Gipuzkoa, Muriel Larrea.

En su intervención, el secretario general del Partido Popular ha dicho que España "está sufriendo a diario las consecuencias de tener un Gobierno hundido, un Gobierno aniquilado, que no funciona, un Gobierno hundido en la inoperancia, en el descrédito nacional y el descrédito internacional, en total decadencia". "En realidad lo que tenemos es un 'no gobierno'", ha asegurado.

Miguel Tellado se ha referido a los incendios que han asolado a España, que ha "ardido por los cuatro costados". "Hemos sufrido los peores incendios de los últimos 30 años en nuestro país. Nuestro campo, nuestros montes, nuestra España rural y sus vecinos han sufrido un golpe tremendo", ha recordado.

Y SÁNCHEZ, DE PERFIL

Ante ello, ha subrayado que "la realidad es que el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, lo que hizo fue ponerse de perfil, como si la cosa no fuese con él, siguiendo de nuevo el manual del gran irresponsable y frívolo que es Pedro Sánchez".

A su juicio, Sánchez ha demostrado "lo poco que le importan los ciudadanos, a los que debería servir, pero que en realidad no sirve, ni él, ni todo su gobierno". "Tardó una semana en levantarse de la tumbona. Hubo que sacarle a rastras. Fue a visitar las zonas afectadas porque antes había ido Feijóo. Si no, estoy seguro que no habría ido", ha considerado, para apuntar que el Ejecutivo, "cuando tiene que estar, no está".

"Quiere arrastrar en su decadencia a todo el país, y no lo vamos a permitir. Es nuestra misión, acabar con este Gobierno cuanto antes", ha aseverado.

También se ha referido a la respuesta "del insulto" dada por el Ejecutivo al "plan integral" presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 50 medidas para responder a la "crisis nacional" de los incendios.

"Esa es la voluntad del Pacto de Estado que tiene el Partido PSOE y al Gobierno de España. Nosotros no, nosotros lo que hemos hecho es trabajar desde los gobiernos autonómicos para apagar los incendios y para estar al lado de las personas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias", ha indicado.

A su juicio, el plan de los populares con 50 medidas son "imprescindibles para perseguir a los incendiarios, a los pirómanos, para reconstruir todo lo destruido y para facilitar la limpieza de los montes, para garantizar la mejor coordinación de los recursos públicos ante una emergencia". "Nosotros estamos dispuestos a frenar a un gobierno que pretende arrastrar en su decadencia a todo un país", ha insistido.

NO SE PUEDE PERDER MÁS TIEMPO

Para Tellado, "España no puede perder más tiempo", y es necesario "trabajar para cambiar el gobierno cuanto antes". "Es nuestra misión en estos momentos, y mientras tanto, paliar los daños que provoca su inoperancia", ha manifestado.

Además, ha advertido a EH Bildu y ERC, que el pasado lunes se reunieron en San Sebastián y advirtieron de que viene "una ola reaccionaria", para replicar que "lo que viene es un tsunami democrático, un tsunami de dignidad, que va a devolver el timón del país a quien debe tenerlo, que es un partido con sentido de Estado y que va a devolver al rincón de la insignificancia política a los señores de Bildu, de Esquerra, de todos estos partidos que lo único que quieren es debilitar a España".

El dirigente popular ha subrayado que eso es lo que temen el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Por ello, ha llamado a "desplegar" la alternativa del PP "con intensidad y en todo el territorio nacional".

(Habrá ampliación)