Tellado no descarta más protestas contra Sánchez: "Solo el PP puede convocar y unificar la resistencia cívica española"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, no descarta que el PP pueda convocar más protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez como la que convocó este domingo en el Templo de Debod de Madrid, máxime cuando, según ha recalcado, solo el PP puede "unificar la resistencia cívica española".

En una rueda de prensa en la sede de los 'populares', tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Tellado ha destacado el gran respaldo de la concentración de convocó el PP este domingo y que reunió a 80.000 personas, según el partido. La Delegación del Gobierno rebajó la cifra de asistentes a 40.000.

Tras recalcar que fue una movilización "masiva, cívica y abierta" para pedir ya unas elecciones generales, Tellado ha recalcado que en esa protesta en el Templo de Debod Feijóo "demostró ser como líder de la oposición lo que nunca ha sido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: un líder político para todos".

"El PP es el único partido capaz de convocar y unificar a toda la resistencia cívica española y quedó plasmado en esa concentración por la decencia, la dignidad y el cambio político en nuestro país", ha enfatizado.

Tellado ha admitido que, "en lo que llegan esas elecciones y a la espera de nuevas manifestaciones" que, según ha dicho, el PP "por supuesto" no descarta, seguirá "sacando información a los activos de las diferentes tramas que rodean a Pedro Sánchez" con peticiones de comparecencia en el Parlamento.

"COMBATIR EL SANCHISMO" EN LAS CALLES Y EN EL PARLAMENTO

El 'número dos' del PP ha indicado que "mientras el sanchismo entra a la cárcel por su corrupción", "España lo que hace es salir a la calle para pedir el fin inmediato de esta etapa negra" y "decir que ya está bien". "Les vamos a combatir, lo vamos a hacer en las calles, les vamos a plantar cara, lo vamos a hacer en las instituciones, les vamos a ganar y lo haremos en las urnas", ha apostillado.

Tellado ha asegurado que Sánchez "ha perdido la mayoría parlamentaria" y la "mayoría social", así como "a sus máximos colaboradores, que están o encarcelados, inhabilitados o investigados".

"Sánchez lo ha perdido todo y ha perdido también la vergüenza, si es que alguna vez la tuvo", ha indicado el secretario general de los 'populares', para añadir que ahora en España tienen un Gobierno "muerto" y "fracasado".

Ante las críticas del PSOE a esa protesta, el dirigente del PP ha señalado que "si les parece pequeño el Templo de Debod" y "les parecen pocas personas 80.000 almas", que convoquen los socialistas una manifestación "en defensa de Pedro Sánchez".