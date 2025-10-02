Tellado reprocha al Gobierno que no haya informado ni "consultado" al PP sobre la protección a la flotilla

Dice que ni el propio Ejecutivo tiene una "posición" sobre el asunto y está "dividido": "No es un Gobierno, es una jaula de grillos"

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que no le haya informado, "consultado, ni escuchado" sobre la protección a flotilla de barcos --la Global Sumud Flotilla-- que llevaba ayuda humanitaria a Gaza a través del buque de la Armada 'Furor' y que esta noche ha sido interceptada por el ejército israelí.

"Nosotros no tenemos ninguna información directa del Gobierno, absolutamente ninguna y, por lo tanto, no hemos sido consultados ni escuchados, ni conocemos la información de forma directa, ni para poner esa protección ni para quitarla si es que se ha quitado", ha afirmado este jueves en Santander el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, al ser cuestionado acerca de su opinión sobre la "retirada", por parte del Ejecutivo central, de la protección a esa flotilla, quedándose fuera de la zona de exclusión.

Al no tener información directa del Gobierno y solo conocer lo publicado por los medios de comunicación, Tellado ha expresado las "cautelas" de su partido para valorar dicha actuación.

Además, el 'número dos' del PP ha indicado que "ni siquiera" el Ejecutivo de Sánchz "tiene una posición". "¿Qué Gobierno, si el Gobierno se ha dividido sobre esta cuestión", ha aseverado.

Al respecto, Tellado ha asegurado que esta semana miembros del Gobierno han criticado la posición del presidente, Pedro Sánchez, al respecto. "Yo creo que es indignante que el propio Gobierno esté enfrentado en una cuestión como esta y, por lo tanto, nosotros asistimos desde la perplejidad a todo este asunto", ha afirmado.

"NO TIENE UN GOBIERNO, TIENE UNA JAULA DE GRILLOS"

A su entender, "todo es un esperpento" del que el "único responsable" es Pedro Sánchez, que "no tiene un Gobierno, tiene una jaula de grillos". "España no se merece el Gobierno que tiene, es mucho más seria", ha añadido.

Además, Tellado ha insistido en que Sánchez ha encontrado en el conflicto de Gaza y el tema de la flotilla "una cortina de humo para tapar sus miserias".

"Sánchez anunció la protección de esa flotilla por un buque de la Armada española el día que supo que su mujer estaba al borde del banquillo, igual que cuando utilizó la palabra genocidio, igual que cuando reconoció el Estado Palestino, igual que cuando alentó las protestas violentas para cargarse la Vuelta Ciclista a España". "Todos sabemos a qué responden los comportamientos del Gobierno de Pedro Sánchez en determinadas cuestiones", ha dicho.

También ha sido preguntado, en relación al mismo asunto, acerca de las calificaciones que han usado algunos integrantes del PP refiriéndose a la flotilla como un "crucero" o una "batukada" por el Mediterráneo y si las comparte, ante lo que se ha limitado a señalar que él "respeta todas las opiniones de todo el mundo". "Y sobre esas opiniones no tengo mucho más que decir".