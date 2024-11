Morant afea a Mazón contratos de emergencia con "empresas sospechosas" para la reconstrucción tras la DANA

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afeado este martes al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, contratos de la postemergencia firmados con "empresas sospechosas" para la tarea de reconstrucción en la provincia de Valencia tras la DANA.

La líder de los socialistas valencianos ha reprochado la "incapacidad supina" de Mazón en la toma de decisiones. "A la vez estamos escuchando que ya los primeros contratos de la postemergencia son bastante sospechosos, con empresas bastante sospechosas", ha deslizado Morant en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, en relación a una información de 'Eldiario.es' sobre adjudicaciones de la Generalitat a una constructora alicantina.

La ministra no ha entrado a valorar la elección del teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Pampols, como vicepresidente del Gobierno valenciano, si bien ha criticado que tanto Carlos Mazón como Alberto Núñez Feijóo "se ponen de perfil en esta crisis institucional que han generado ellos".

A juicio de Morant, la crisis que inició Mazón es "muy peligrosa" porque, según ha expresado, dijo "que lo que había fallado es el sistema", lo que provoca un mensaje de "desprotección" a la ciudadanía. "Lo que ha fallado es él y se tiene que ir", ha reiterado.

La líder del PSPV-PSOE ha lamentado que el presidente valenciano se agarre al puesto y no dimita. "No sabemos muy bien cuáles son sus intereses, pero desde luego no están alineados con los intereses de los valencianos", ha dicho Morant, que ha recordado que su partido ofreció al PP todos sus diputados en Las Cortes Valencianas para destituir a Mazón, elegir a un nuevo presidente y evitar una nueva coalición de los 'populares' con Vox.

NO DESCARTA MOCIÓN DE CENSURA

Morant ha defendido la "postura razonable" de los socialistas, aunque no ha descartado que "en un futuro", si el PP rechaza su ofrecimiento, se presente una moción de censura tal y como está proponiendo Compromís.

"Más allá del simbolismo, pues efectivamente sería una manera de que los diputados del Partido Popular tuvieran finalmente que votar y atar su destino también al señor Mazón", ha replicado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.