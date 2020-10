Tensa calma en la capital de Kirguistán entre críticas a la designación del primer ministro por falta de quórum

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Kirguistán no ha constatado incidentes de consideración durante la pasada noche en la capital del país, Biskek, escenario durante los últimos días de protestas y disturbios por la crisis política abierta en el país, y que las autoridades han intentado atajar con la polémica designación de Sadir Japarov como nuevo primer ministro.

La diputada Natalya Nikitenko ha denunciado que Japarov fue elegido de manera ilegal porque durante la sesión extraordinaria del Parlamento que le eligió este pasado sábado había solo 51 diputados, diez menos que el mínimo necesario.

"Para que se produzca el quórum se necesita la presencia física de 61 diputados. No ha sido así, y tenemos confirmación en vídeo. No podemos permitir que un golpista se haga con el poder. Por lo tanto, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas constructivas al diálogo, tenemos que volver a la legalidad", ha declarado a la agencia 24.kg.

Por contra, el presidente de la sesión, Miktibek Abdildaev, aseguró que en la votación estaban presentes que, además de los 51 diputados, otros 10 más expresaron su voto en ausencia a través de una cesión de poderes.

Abogados consultados por la agencia han pedido al Parlamento que publique el acta de la reunión de ayer con el fin de "prevenir el deterioro de la situación sociopolítica en la república por la presencia de serias dudas sobre el cumplimiento de la ley al momento de aprobar el nuevo gobierno".

Además, los letrados han matizado que el Parlamento necesita enunciar de viva voz a los diputados ausentes, cosa que no ocurrió, como tampoco se empleó el sistema electrónico, sino que la votación se realizó a mano alzada, en contra de la normativa.

Por lo demás, una agrupación de la sociedad civil ha hecho en las últimas horas un llamamiento para preservar el estado de derecho y el orden constitucional en el país, ahora mismo bajo estado de emergencia dada la enorme tensión política que se respira, y que ha provocado que la ciudad haya pasado esta última noche bajo toque de queda nocturno, con presencia militar en las calles, para evitar nuevos incidentes.

Según el Ministerio de Salud kirguís, al menos una persona ha muerto desde que iniciaran los enfrentamientos y más de 1.000 manifestantes han resultado heridos en los altercados tras las elecciones de la semana pasada, cuyo polémico resultado desembocó en la sustitución del Gobierno.

"Queremos que los partidos políticos trabajen por el bien del país, que compitan de manera justa, que no intenten usurpar el poder, que no dividan a la sociedad y que no engañen a su pueblo con sobornos sucios. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil: siempre has protegido la libertad del país y defendido la libertad de los ciudadanos, te pedimos que unas tus fuerzas para defender un país libre y su Constitución", según el comunicado publicado por la organización Ciudadanos por la Legalidad y el Desarrollo.

Por último, el primer ministro en funciones ha presentado en las últimas horas al nuevo ministro del Interior, en el principio de la constitución del nuevo gabinete. Se trata del subdirector de Policía Ulan Niyazbekov, empleado en su momento de los departamentos de seguridad pública de la Dirección de Asuntos Internos de la región de Batken y la Dirección de Asuntos Internos de Biskek.