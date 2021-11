Teresa Ribera pide ambición a la COP26 porque este es el momento "del compromiso" que no se debe desaprovechar

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido mayor ambición en estos momentos finales de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU porque este es "el momento del compromiso" que no se debe aprovechar.

"Es un momento de compromiso en la parte financiera, de compromiso en mitigación que la Presidencia británica no debe desaprovechar", ha apostillado.

En declaraciones a los medios en la ciudad escocesa de Glasgow que acoge la COP26 ha lamentado que "desgraciadamente" en algunos puntos el borrador de acuerdo final presentado este viernes por la Presidencia británica ha introducido "un lenguaje mucho más matizado" que genera críticas por la mayor parte de los países. Si bien, reconoce que "en algunas" cuestiones introduce un lenguaje más ambicioso, preciso y enriquecedor.

En cuanto a los puntos que destaca como mejorados respecto a la anterior cumbre apunta que el texto no se conforma con constatar que los países no han cumplido sino que "fortalece" el compromiso para conseguir que el incremento global de temperatura se quede en 1.5 grados centígrados, al activa un proceso de revisión e invitando a quienes todavía tienen margen para incrementar sus contribuciones o aportarlas por primera vez, puedan hacerlo.

Por otro lado, ve positivo que el texto introduzca algunos "elementos novedosos" pues generaliza la sensación de que el conjunto de flujos financieros deben ser compatibles con la seguridad climática.

Además, celebra que el texto del borrador de decisión hace "llamadas expresas" a la introducción de innovaciones en los flujos financieros y reconoce el valor del movimiento del Fondo Monetario Internacional que permite utilizar los derechos especiales de giro para la acción climática. "Esto es muy importante", insiste.

Pero la ministra española recuerda que el Acuerdo del Clima de París "ya" expresaba que más allá de los 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo se debe asegurar que el conjunto de los flujos financieros globales sean compatibles con las necesidades climáticas.

Sin embargo, critica el "movimiento" que ha introducido "matices" y "adjetivaba" esa vocación y que ha llamado a la Presidencia para que desapareciera el fin del carbón y a las subvenciones a los combustibles fósiles, a través de una matización que añade que se refiere a un carbón que no permita reducir emisiones o a subvenciones no eficientes.* "Los expertos dicen que los subsidios a los combustibles fósiles nunca son eficientes, así que no tiene sentido que se introduzca ese adjetivo", ha criticado.

En el marco de las negociaciones, ha indicado asimismo que los países que forman parte de la Coalición para la Alta Ambición se han reunido este viernes y califica como "enormemente positiva" la "unanimidad" observada a la hora de querer usa el plenario de la Cumbre para "reivindicar que si esta conferencia quiere ser creíble deber reforzar los mensajes políticos clave en financiación, adaptación, en mitigación y en la respuesta adecuada a las pérdidas y daños de los países más vulnerables".

A ese respecto, ha aclarado que de esa unanimidad han participado dos los miembros de la coalición, incluidos Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea.

Respecto a los posibles desarrollos tecnológicos para eliminar las emisiones de CO2 del carbón o de los combustibles fósiles, Ribera los ve "posibles" en el futuro lo que, en su opinión, no impide que se envíe un "mensaje contundente" a los países productores y exportadores de estos combustibles para que no mantengan la esperanza de la posibilidad de seguir produciendo y exportando carbón a gran escala con la expectativa de que en algún momento pueda llegar a haber una tecnología que reduzca o elimine las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Es más efectivo", según ha continuado Ribera, afrontar la necesidad de destinar esos recursos a soluciones "mucho más duraderas" que esa opción.

Respecto al papel del Gobierno Británico, Ribera ha recordado que al inicio de la COP265, la Presidencia había anunciado que quería que esta fuera la Cumbre que pusiera fin al carbón y que activara "todo un tiempo de cambio" respecto al peso de los combustibles fósiles en la cesta energética.

Así, ha admitido que estos no van a desaparecer de un día para otro sino que aún habrá que convivir "durante un tiempo" con el petróleo y el gas pero ha insistido en que es el momento de plantearse como combinar la salida de los combustibles fósiles con la llegada de otras alternativas. "Es un compromiso que aparecía en las decisiones del G20 y que por primera vez se quiere contener e incluir en los mandatos que aparecen en la Convención de Naciones Unidas", ha valorado.

Finalmente sobre el artículo 6, que desarrolla los mercados de carbono, Ribera ha apuntado que para España es "extraordinariamente importante" garantizar que no haya riesgo de doble contabilidad y que se incluya un factor de descuento de las unidades que se trasladan desde el Protocolo de Kioto al Acuerdo de París.