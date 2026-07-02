El Tesoro de EEUU sanciona a dos personas vinculadas a una red de blanqueo de capitales del grupo criminal brasileño PCC

Archivo - Operación de la Policía Militar de Brasil contra el Primeiro Comando da Capital (PCC) en una favela de São Paulo, Brasil - Europa Press/Contacto/Oslaim Brito - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este miércoles sanciones contra dos personas supuestamente pertenecientes a "una red criminal brasileña que explota el sistema financiero estadounidense para blanquear dinero procedente del narcotráfico", la cual Washington ha vinculado a su vez con el grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), al que califica como "la mayor organización criminal de Latinoamérica".

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a dos ciudadanos brasileños, tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa por sus vínculos con la mayor organización criminal de Latinoamérica, Primeiro Comando da Capital, con sede en Brasil", reza el comunicado emitido al respecto por la entidad sancionadora del Gobierno estadounidense.

La OFAC ha defendido que el PCC "representa una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", alegando que tiene "operativos en todo el país, especialmente en Florida", los cuales "blanquean dinero procedente del narcotráfico y contribuyen a un ciclo de delincuencia". Además, ha asegurado que "en los últimos años ha expandido sus operaciones a nivel mundial, con una presencia significativa en países como Reino Unido, Turquía y Japón".

Según lo expuesto por la entidad sancionadora, la red de blanqueo de capitales del PCC en cuestión "operaba desde dos ubicaciones principales: Florida y São Paulo, Brasil". Tras la detención de seis miembros del grupo radicados en la península norteamericana en enero de 2026, las designaciones de este miércoles corresponden al nodo de São Paulo, "liderado por Victor Henrique de Oliveira Shimada (Shimada) y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira (Stella)".

Shimada, alega la OFAC, "ha sido un enlace clave entre los operativos del PCC con base en Florida y narcotraficantes extranjeros", llegando a blanquear "más de 30 millones de dólares (cerca de 26,4 millones de euros) en ganancias ilícitas generadas en varias ciudades de Estados Unidos y sus alrededores, utilizando criptomonedas para transferir fondos a Brasil" para el Primeiro Comando da Capital.

Stella, por su parte, "es una colaboradora cercana y familiar de Shimada", que ha actuado como secretaria del mismo, así como de "intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales", según afirma la agencia dependiente del Tesoro.

Al hilo de las sanciones, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera estadounidense, Gene Lange, ha defendido que "representan un paso más del Gobierno de Estados Unidos para abordar y reconocer la creciente presencia de la generación de ingresos ilícitos del Primeiro Comando da Capital dentro de nuestras fronteras".

"No se debe permitir que el crimen organizado del hemisferio occidental establezca operaciones en territorio estadounidense que contribuyan a la criminalidad y la ilegalidad", ha agregado.