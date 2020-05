The New York Times gana un 8,9% más hasta marzo tras batir su récord de suscriptores

EEUU.- The New York Times gana un 8,9% más hasta marzo tras batir su récord de s

Anticipa un fuerte crecimiento del número de abonados en el segundo trimestre y un desplome del 50% de los ingresos publicitarios

NUEVA YORK, 6 May. (EUROPA PRESS) -

The New York Times Company, la empresa propietaria del diario 'The New York Times', obtuvo un beneficio neto atribuido de 32,8 millones de dólares (30 millones de euros) en el primer trimestre de 2020, lo que representa un incremento del 8,9% en comparación con el mismo periodo de 2019, después de ganar 587.000 suscriptores, el mayor incremento trimestral del número de abonados en la historia de la 'Dama Gris'.

Los ingresos de la compañía editora sumaron entre enero y marzo de este año 443,6 millones de dólares (410 millones de euros), un 1% más que en el primer trimestre de 2019, con un crecimiento del 5,4% de los ingresos por suscriptores, hasta 285,4 millones de dólares (264 millones de euros), mientras que los ingresos publicitarios cayeron un 15,2%, hasta 106,1 millones de dólares (98 millones de euros).

No obstante, el incremento de los costes del 2,9%, hasta 416,3 millones de dólares (385 millones de euros), junto a la caída de los ingresos publicitarios, provocaron un descenso interanual del 21% del resultado operativo, que bajó en el primer trimestre hasta los 27,3 millones de dólares (25 millones de euros).

"En el primer trimestre sumamos 587.000 nuevos suscriptores digitales, el mayor número de incorporaciones netas de nuestra historia, a pesar de que permitimos a la audiencia acceder a la mayoría de nuestra cobertura del coronavirus al margen del modelo de pago. De los 587.000 nuevos suscriptores, 468.000 se abonaron a nuestros contenidos y 119.000 a otros productos digitales", explicó Mark Thompson, presidente y consejero delegado de The New York Times Company.

De este modo, al cierre del primer trimestre, la compañía contaba con un total de 5,84 millones de suscriptores, de los que 5 millones eran abonados digitales, lo que representa un incremento neto trimestral récord de 587.000 nuevos usuarios de pago y de 1,39 millones en comparación con los tres primeros meses de 2019.

De cara al segundo trimestre, The New York Times anticipa un crecimiento de los ingresos por suscripciones de entre el 5% y el 9%, con un crecimiento de los ingresos por abonados digitales por encima del 25%.

Por el contrario, la compañía prevé que los ingresos por publicidad caerán entre un 50% y un 55% respecto del segundo trimestre de 2019, con una caída de entre el 40% y el 45% de los ingresos publicitarios digitales, en gran medida como consecuencia del impacto de la pandemia.

"El modelo de negocio del The New York Times, con un creciente enfoque al crecimiento de las suscripciones digitales y menor dependencia de la publicidad, está muy bien posicionado para capear esta tormenta y prosperar en el mundo pospandemia", declaró Mark Thompson, destacando los históricos niveles de audiencia observados durante la pandemia, así como la presión sobre los ingresos publicitarios.