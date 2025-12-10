Tiago Barbosa ofrece una sesión magistral en la Complutense sobre la relación entre artes escénicas, turismo y movilidad cultural - Cedida

MADRID, 10 Dic (EUROPA PRESS)

El pasado martes, los estudiantes de Sociología del Turismo de la Universidad Complutense de Madrid tuvieron la oportunidad de participar en una sesión magistral con Tiago Barbosa, destacado actor y cantante brasileño, cuya presencia brindó una perspectiva única sobre la intersección entre artes escénicas, turismo y movilidad cultural.

Tiago Barbosa, conocido internacionalmente por dar vida a El Rey León interpretando a Simba en las producciones de Brasil y, desde 2016, en la versión española en Madrid compartió con los alumnos su inspiradora trayectoria de vida: de crecer en una favela de Río de Janeiro a convertirse en una de las grandes figuras del teatro musical.

HISTORIA DE SUPERACIÓN Y TALENTO

Durante su intervención, Barbosa rememoró los desafíos iniciales: audiciones multitudinarias en Brasil, la exigencia de transformación física y vocalmente para interpretar al león de Disney pasando de 59 kg a un cuerpo preparado para el escenario, y la adaptación a un nuevo país, idioma y cultura al integrarse a la producción en Madrid.

Más allá del talento artístico, subrayó valores como la disciplina, la perseverancia y la resiliencia. Para él, su historia no es solo el éxito personal, sino un ejemplo de que, con esfuerzo, los sueños pueden ser realidad, sin importar los orígenes

TURISMO MUSICAL: UN NEXO ENTRE ARTE Y ECONOMÍA

La charla de Barbosa permitió a los alumnos reflexionar sobre un aspecto muchas veces subestimado, la importancia del teatro musical como motor de turismo. Producciones como “El Rey León” atraen a público local e internacional, dinamizando la economía del destino, hoteles, transporte, restauración, ocio y posicionando ciudades como Madrid como referentes culturales.

En ese sentido, la experiencia contribuyó a visibilizar cómo la sociología del turismo no solo estudia movimientos turísticos clásicos, sino también flujos culturales cómo el arte, la migración de artistas y la diversidad escénica pueden fomentar un turismo sostenible, inclusivo y enriquecedor.

UN IMPACTO MÁS ALLÁ DEL AULA

Los estudiantes salieron de la sesión claramente conmovidos e inspirados. El relato de vida de Barbosa, su apertura, su humildad y su talento combinados con una visión del arte como puente cultural, dejó una huella profunda. Para muchos, fue una lección de vida y una puerta abierta al futuro profesional.

Para la Universidad Complutense y su departamento de Sociología del Turismo, su participación representó un valor incalculable, unir teoría, análisis social y experiencia real en un solo encuentro.