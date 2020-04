Togo.- En libertad bajo control judicial el principal líder opositor en Togo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agbéyomé Kodjo, principal líder opositor y segundo en las recientes elecciones presidenciales en Togo, fue puesto en libertad bajo control judicial este sábado después de haber sido detenido el martes en Lomé por su negativa a comparecer ante las autoridades en el marco de la investigación en su contra por un presunto delito de atentado contra la seguridad del estado.

Kodjo, que sostiene que él es el "presidente electo" y no reconoce el resultado de las elecciones del 22 de febrero, que dio un cuarto mandato a Faure Gnassingbé, fue arrestado en su residencia en Lomé por las fuerzas de seguridad después de negarse a declarar por tercera vez ante la Gendarmería Nacional.

Según ha informado su portavoz, Carmel Max Savi, el también antiguo primer ministro está en su casa "como no podía ser de otra manera porque no ha cometido ningún delito".

El portavoz, citado por el medio IciLomé, ha precisado que las autoridades judiciales han obligado al presidente del Movimiento Patriótico para la Democracia y el Desarrollo (MPDD) que no haga declaraciones. "Es inaceptable e incomprensible decir a un político que no hable de la votación que ha ganado y de callarle", ha defendido.

En el comunicado emitido por el juez decano de instrucción, se especifica que tanto Kodjo como otros miembros de su entorno que estaban detenidos desde diciembre y que también han sido liberados, tienen obligación de comparecer cuando sean citados, no pueden abandonar el país sin autorización y no pueden hacer declaraciones en relación con las elecciones presidenciales ni que puedan "minar el orden constitucional e institucional existente".

El fiscal de la República, Essolizam Boyodi, había defendido tras el arresto que "fue necesario porque se le invitó en tres ocasiones a presentarse en el Servicio Central de Investigaciones Criminales (SCRIC), con el fin de ser interrogado en el marco de una investigación judicial" y Kodjo "deliberadamente ha rechazado estas invitaciones con el pretexto de su estado de salud", después de que le fuera retirada su inmunidad parlamentaria.

El arresto no fue ninguna sorpresa, ya que la residencia del opositor permanecía rodeada por las fuerzas de seguridad desde el lunes en previsión de que este se negara nuevamente a ir a declarar por los distintos cargos que se le imputan y que, según los medios locales, podrían conllevar una pena de hasta 35 años de cárcel. Sus abogados habían asegurado en esta ocasión que Kodjo presentaba problemas de salud que le impedían su desplazamiento.

Kodjo ya dijo hace semanas no estar preocupado por lo que le pueda ocurrir: "Un líder que no está dispuesto a morir por una causa no es un líder". "Ya he estado dos veces en la cárcel así que puedo volver una tercera, no me preocupa", sostuvo, insistiendo en que él no tiene "armas ni dinero" pero tiene "a Dios de su lado y el del pueblo".

Según el resultado definitivo de las presidenciales, Gnassingbé se impuso con el 70,78 por ciento de los votos, mientras Kodjo obtuvo el 19,46 por ciento, y tercero fue el veterano opositor Jean Pierre Fabre, con el 4,68 por ciento