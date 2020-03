Togo.- Nuevo pulso entre el segundo candidato más votado en las presidenciales y el Gobierno de Togo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS

Agbéyomé Kodjo, segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales del pasado 22 de febrero y que se autoproclamó presidente de Togo, podría verse privado de su inmunidad parlamentaria después de que la Fiscalía lo haya solicitado para procesarle por alterar el orden público y atentar contra la seguridad del Estado.

Kodjo ha sido citado este miércoles al Parlamento, donde la presidenta, Yawa Tsegan, ha puesto en marcha una comisión para abordar si se le retira la inmunidad, como solicita el fiscal general, según informa el portal 24heures.

El fiscal de la República, Essolissam Poyodi, ha indicado que para "preservar el orden público y la paz social, el Ministerio Público se dispone a iniciar sin demora diligencias penales contra el diputado Agbéyome Kodjo para que responda" por los hechos delictivos de los que se le acusa, según el diario 'Togo Times'.

Así las cosas, Kodjo no se ha mostrado preocupado por lo que le pueda ocurrir. "Un líder que no está dispuesto a morir por una causa no es un líder", ha sostenido el líder opositor, que sigue reivindicando su victoria en las elecciones, en las que el presidente, Faure Gnassigbé, obtuvo su cuarto mandato.

Tampoco le preocupa si termina encarcelado. "Ya he estado dos veces en la cárcel así que puedo volver una tercera, no me preocupa", ha sostenido, insistiendo en que él no tiene "armas ni dinero" pero tiene "a Dios de su lado y del pueblo". "Incluso aunque crucemos los brazos, Faure Gnassingbé y su régimen van a caer, porque nadie puede aceptar esto", ha insistido.

Así las cosas, el arzobispo emérito de Lomé, monseñor Philippe Kpodzro, principal valedor de Kodjo, ha expresado este miércoles su malestar y ha dejado claro que si detienen al político opositor entonces también deberán detenerle a él.

"Si vienen a buscarle, deben llevarme a mí en primer lugar. No se moverá sin mí", ha recalcado el religioso, que se ha mostrado "decidido a hacerles frente". "Han robado nuestra victoria y adoptan medidas de cobardía para asustar a los togoleses", ha denunciado, según informa el medio IciLomé.

"Esta política se ha acabado, tendrán que pasar por encima de mi cadáver", ha prometido, reivindicando que es él el responsable de todas las acusaciones que se formulan contra Kodjo, ya que fue él quien le llevó a ser candidato.

Según el resultado definitivo de las presidenciales, Gnassigbé se impuso con el 70,78 por ciento de los votos, mientras Kodjo obtuvo el 19,46 por ciento, y tercero fue el veterano opositor Jean Pierre Fabre, con el 4,68 por ciento. El resultado es muy parecido al ofrecido menos de 48 horas después de la votación por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) - , que atribuyó al presidente el 72,3 por ciento de los votos y a Kodjo el 18,3 por ciento.

Tras dos años de protestas en su contra y en medio de una sociedad que no ha conocido a otro presidente que no sea un miembro de la familia Gnassigbé en 50 años, el Parlamento aprobó en 2019 la vuelta a la limitación de los dos mandatos presidenciales en la Constitución, que había suprimido Gnassigbé Eyadema en 2002 para poder seguir en el cargo.

Pero como ya han hecho otros mandatarios, el cambio constitucional supuso poner el contador a cero para Gnassigbé, quien sucedió a su padre en 2005 cuando este falleció. Así pues, el presidente podría seguir en el cargo otros diez años más si logra imponerse en las próximas elecciones 2025.