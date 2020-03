Togo.- El Parlamento de Togo retira la inmunidad al opositor Agbéyomé Kodjo, segundo en las presidenciales

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Togo ha aprobado este lunes retirar la inmunidad al opositor Agbéyomé Kodjo, quien quedó segundo en las elecciones presidenciales celebradas el 22 de febrero, tras las acusaciones contra él por alteración del orden público y atentado contra la seguridad del Estado.

Según las informaciones recogidas por el portal togolés de noticias iciLomé, un total de 80 de los 91 parlamentarios han votado a favor de la retirada de la inmunidad, mientras que dos han votado en contra y ocho se han abstenido.

La presidenta del Parlamento, Yawa Tségan, ha destacado que "el objetivo (de la decisión) es permitir que el diputado Agbéyomé pueda defenderse ante la Justicia".

Kodjo dijo la semana pasada no estar preocupado por lo que le pueda ocurrir. "Un líder que no está dispuesto a morir por una causa no es un líder", dijo, antes de volver a reivindicar su victoria en las elecciones, en las que el presidente, Faure Gnassigbé, obtuvo su cuarto mandato.

Así, resaltó que tampoco le preocupa si termina encarcelado. "Ya he estado dos veces en la cárcel así que puedo volver una tercera, no me preocupa", sostuvo, insistiendo en que él no tiene "armas ni dinero" pero tiene "a Dios de su lado y el del pueblo". "Incluso aunque crucemos los brazos, Faure Gnassingbé y su régimen van a caer, porque nadie puede aceptar esto", agregó.

Por su parte, el arzobispo emérito de Lomé, monseñor Philippe Kpodzro, principal valedor de Kodjo, expresó el 11 de marzo su malestar y dejó claro que si detienen al político opositor entonces también deberán detenerle a él. "Si vienen a buscarle, deben llevarme a mí en primer lugar. No se moverá sin mí", afirmó.

Según el resultado definitivo de las presidenciales, Gnassigbé se impuso con el 70,78 por ciento de los votos, mientras Kodjo obtuvo el 19,46 por ciento, y tercero fue el veterano opositor Jean Pierre Fabre, con el 4,68 por ciento.

Tras dos años de protestas en su contra y en medio de una sociedad que no ha conocido a otro presidente que no sea un miembro de la familia Gnassigbé en 50 años, el Parlamento aprobó en 2019 la vuelta a la limitación de los dos mandatos presidenciales en la Constitución, que había suprimido Gnassigbé Eyadema en 2002 para poder seguir en el cargo.

Pero como ya han hecho otros mandatarios, el cambio constitucional supuso poner el contador a cero para Gnassigbé, quien sucedió a su padre en 2005 cuando este falleció. Así pues, el presidente podría seguir en el cargo otros diez años más si logra imponerse en las próximas elecciones 2025.