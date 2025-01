Torres reafirma que no tiene relación con Aldama, niega trato con "señoritas" y reta al PP a probar sus acusaciones

Justifica su mensaje a Koldo en el que le decía que ya dormiría bien: Hay que "cumplir los contratos que se firman"

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto este martes a reafirmar en el Senado que no tiene relación con el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, a la vez que ha retado al PP a "demostrar con pruebas y evidencias" que ha pedido mordidas o que se ha beneficiado "de pisos de contacto con señoritas".

"Eso es imposible de probar porque nunca pasó", ha proclamado Torres en su segunda comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que ha reprochado al PP que le vuelvan a citar amparándose en las acusaciones de Aldama en sede judicial.

El que fuera presidente de Canarias ha aprovechado una pregunta de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, para retar al PP a demostrar "con pruebas y evidencias" las acusaciones de Aldama sobre las supuestas mordidas o contactos con "señoritas".

"Porque si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen. Lo que se ha hecho hasta ahora por parte de algunos grupos políticos es ser voceros y cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria", ha sostenido el ministro Torres.

Al respecto, ha denunciado que estas acusaciones "pretenden un daño político, personal y familiar": "Me produce náuseas si se produjeran contra cualquier otra persona de cualquier color político".

"ALGUIEN POR ENCIMA"

Al ser preguntado por qué cree que Aldama le ha elegido a él para estas acusaciones, Torres ha dicho que lo desconoce porque "además no le produce ningún beneficio en su defensa". Por ello, ha sugerido que estas acusaciones responden a que "hay alguien por encima que le interesa manchar la imagen del anterior presidente de Canarias".

El ministro también se ha referido a las acusaciones de Aldama sobre un piso de la calle Atocha en el que habría mujeres de compañía, sosteniendo que desconoce si el presunto conseguidor de la trama Koldo ofreció esos servicios a otras personas: "Lo que le puedo asegurar es que yo no he ido a ningún piso".

Respecto a su relación con Aldama, el ministro se ha reafirmado que no tiene ninguna relación con él, más allá de que haya podido salir alguna foto o hayan podido hablar en alguna ocasión.

Torres ha negado también haberse reunido con Claudio Rivas, el socio de Aldama investigado en la trama de fraude en el IVA de hidrocarburos. Asimismo, ha manifestado que en materia de refinerías lo único que sabe es que como presidente de Canarias consiguió desmantelar una refinería en Santa Cruz de Tenerife para que "fuera un pulmón verde de la ciudad".

RELACIÓN SÓLO "INSTITUCIONAL" CON KOLDO

En cuanto a su mensaje al exasesor ministerial Koldo García en el que decía que ya puede dormir tranquilo, Torres ha explicado que se refería a un contrato de mascarillas de 5 millones de euros con Soluciones de Gestión, la empresa epicentro de la trama, que era pagar el 50% por adelantado y el 50% al llegar el material y que usó esas palabras ante el riesgo de no cumplir el contrato y tener que pagar el Gobierno de Canarias intereses de demora, tras haberse quejado la empresa por tardanza en el pago.

"Yo duermo tranquilo porque como máximo responsable de la Administración Pública que tengo el honor de presidir, cumplo con los contratos que se firman", ha expresado.

Ha declarado que tenía "interlocución" con Koldo García "en tanto en cuanto formaba parte del Ministerio de Transportes" como asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, pero que después ya no tuvo relación. "Mi relación con él era institucional", ha puntualizado.

"Y frente a lo que también he leído y he escuchado, yo no tengo capacidad de ordenar administrativamente nada. No se ordenó nada, no fue preciso ordenar nada por nadie. No tengo capacidad para dar órdenes de pago, simplemente se comprobó que era un derecho que tenía la empresa y se cumplió con el contrato", ha señalado, para incidir en que no se le requirió nunca para contratar con ninguna empresa.

Sobre ese contrato, el ministro ha recalcado que el material llegó: "No se produjo ningún daño al erario público, no se ha detectado ninguna anomalía que vaya contra una responsabilidad contable, contra un daño a la Administración Pública".

DEJARÍA LA POLÍTICA

Torres ha recordado que el año pasado ya dijo que dimitiría si alguien es capaz de demostrar que ha cobrado o pedido algún euro para beneficio particular y que lo mantiene. "Yo me voy para mi casa", ha insistido, antes de agregar que siente "desprecio" por la corrupción y que no le gusta "los juicios paralelos".

A su llegada al Senado, además, el ministro ha criticado que se le vuelva a citar a comparecer en la misma semana en la que se celebrará el Congreso del PSOE de Canarias que le proclamará de nuevo como líder de la federación regional. Este mismo argumento ha sido utilizado por el PSOE durante su turno en la comisión para criticar la citación.

"Tenemos 23 ministros sin ningún caso de ninguno de ellos investigado y ustedes tienen muchos ministros que están en la cárcel", ha arremetido al terminar el interrogatorio contra el PP, que mantiene que el ministro miente.