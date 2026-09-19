Torró (PSOE) reprocha a Vivas que siga órdenes de Feijóo: "Es un mal virus que está infectando a sus dirigentes"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene en la apertura de la conferencia política del PSPV en Alicante - Roberto Plaza/Europa Press

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que siga las "órdenes" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la gestión de la crisis migratoria y ha advertido de que el líder de la oposición es "un mal virus que está infectando no solo la política española, sino también a sus dirigentes".

De este modo lo ha expresado en su intervención durante la apertura de la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en Alicante, desde donde ha preguntado a Feijóo "por qué Vivas y el PP están compitiendo con la ultraderecha de Vox" y han "abandonado los intereses de los ceutíes para mirar por los suyos".

En esta línea, ha cargado contra Vivas por haber "pasado de tirar del carro junto al Gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a poner palos en las ruedas" en la gestión de la crisis migratoria, algo que ha calificado de "lamentable". Y le ha interpelado sobre "por qué se niega a que los menores sean trasladados a la Península y se acelere así la vuelta a la normalidad".

Frente a ello, ha reivindicado que España necesita una oposición "seria y con sentido de Estado". "Si no quiere colaborar, al menos que no ponga las cosas difíciles", ha pedido al PP.

Además, Torró ha reivindicado que el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez está "en buscar la solución a cada problema", también en el caso de Ceuta, mientras que ha denunciado que el PP lo está en "poner un problema a cada solución". "Y su respuesta comodín siempre es la misma: pedir elecciones, no saben otra cosa", ha censurado.

La dirigente socialista ha defendido que donde el PP ve "una batalla política" el PSOE ve "una emergencia que exige responsabilidades y sentido de Estado". "Y mientras nosotros pensamos en cómo sacar adelante al país, ellos piensan en cómo sacar adelante al PP y, de paso, hacer caja. Porque eso siempre lo hacen muy bien", ha añadido, y ha puesto como ejemplo la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

"SIEMPRE EL MISMO MODUS OPERANDI"

También, ha agregado, en el caso de Ceuta, "con Vivas dando cinco millones de euros a los familiares de sus cargos de confianza". "Siempre el mismo modus operandi", ha censurado sobre el PP. Además, ha diferenciado en que el PSOE ve a "personas que necesitan ayuda", pero el PP las "deshumaniza hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al Gobierno". "Ceuta es una muestra más de ello", ha recalcado.

En este punto, Rebeca Torró ha reivindicado la gestión del Gobierno de España ante la crisis migratoria, con "más de trescientos millones de euros para proteger los servicios públicos, la economía y a los autónomos y trabajadores ceutíes", el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la creación de más de 6.000 plazas para atender a los migrantes.

CÓMO HUBIERA GESTIONADO EL PP LA CRISIS

Dicho esto, se ha preguntado "qué ha hecho el PP por los migrantes" y ha retado a los 'populares' a decir "una sola acción concreta que hayan hecho para mejorar la situación de Ceuta". "Si al PP le hubiera tocado enfrentar la crisis, ¿dónde estaríamos?", ha preguntado Torró, que ha puesto como ejemplo la gestión de las crisis del 11-M, el Prestige, el accidente del metro de Valencia, la dana o el Yak-42.

"¿Cómo pensáis que hubieran gestionado ellos la crisis de Ceuta? Pero si solo imaginarse cómo habría sido su gestión es para echarse a temblar", ha deslizado la secretaria de Organización del PSOE, que también ha cargado contra el PP por su labor de oposición: "Se dedican a torpedear todas las iniciativas del Gobierno, aunque con ello perjudiquen a los ciudadanos. Y esto es lamentable, no hay otra palabra".