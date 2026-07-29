Un total de ocho carreteras de Madrid afectadas por el incendio recuperan total o parcialmente la circulación

Una carretera cortada por el incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Mijares, Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha calcinado 55000 hectáreas convirtiéndose en el mayor incendio registrado en España. Actualmen - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comenzado, con la M-507, la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios tras el comienzo de la desescalada de la emergencia y la recuperación de la seguridad en varias zonas afectadas con un total de seis carreteras ya que han recuperado total o parcialmente la circulación.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado en un comunicado que tras la apertura de la M-507 --excepto entre los kilómetros 28 y 36, a la altura de la urbanización Encinar del Alberche-- se irán levantando restricciones en el resto de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste conforme las condiciones de seguridad lo permitan.

Entre ellas, se ha abierto al tráfico la M-501, la M-510; y la M-521, que ha sido abierta parcialmente, al permanecer cortado el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 29 en sentido ascendente.

También, se ha reabierto en la M-533, excepto desde el punto kilométrico 0, a la altura de Peralejo en sentido ascendente, y la M-855, que está completamente abierta al tráfico. Por su parte, la M-531, la M-540 y la M-541 no presentan incidencias activas.

Mientras tanto, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537 entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6.

En total, los incendios han afectado a cerca de 180 kilómetros de la red viaria regional, con tramos en 13 carreteras: M-501, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541, M-855 y M-957. En paralelo a la reapertura, comienza ya la recuperación y reconstrucción de la red viaria dañada.

Los técnicos de la Dirección General de Carreteras están inspeccionando los tramos afectados para evaluar los daños y determinar las actuaciones necesarias. Los trabajos incluirán la reparación de firmes y asfaltos, señalización, barreras de seguridad, estructuras y sistemas de drenaje, además de la revisión del arbolado afectado.

Los trabajos en el incendio han permitido este martes ser "optimistas" tras casi una semana desde que se declarara la emergencia nacional por el incendio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que unas 20.000 personas podrán regresar a sus casas esta tarde tras el levantamiento de las evacuaciones en ocho municipios de la Comunidad de Madrid.