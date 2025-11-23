Un trasladado tras una colisión múltiple al circular un coche en sentido contrario en la A-6 en Castrogonzalo

Varios heridos en una colisión múltiple al circular un coche en sentido contrario en la A-6 en Castrogonzalo (Zamora) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA

ZAMORA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una mujer de 53 años y un varón de 65, tras una colisión múltiple entre tres vehículos provocada al circular uno de ellos en sentido contrario por A-6 en Castrogonzalo (Zamora).

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora, la colisión se ha producido sobre las 14.40 horas, cuando el vehículo que circulaba en sentido contrario ha colisionado con otros dos, lo que ha provocado dos heridos, uno de ellos atrapado y que ha tenido que ser excarcelado para ser posteriormente trasladado en helicóptero de atención sanitaria al hospital.

Posteriormente, el 1-1-2 ha informado de que el accidente ha dejado dos personas heridas, una mujer de 53 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León y un varón de 65 que ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al mismo centro.

El 1-1-2 ha recibido más de diez llamadas que informaban del coche implicado circulando sobre el kilómetro 255 de la A-6 en sentido contrario, dirección Madrid en lugar de sentido A Coruña. Por ello, la Guardia Civil ha activado el protocolo y desplazado al lugar patrullas del Subsector de Tráfico de Zamora para la interceptación del conductor, si bien antes de lograr frenarlo se ha producido el mencionado accidente.