Una treintena de líderes políticos colombianos censuran la "actitud abiertamente antidemocrática" de Petro y Cepeda

Archivo - Iván Cepeda, senador electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de líderes políticos colombianos, principalmente de la derecha, han afeado al presidente Gustavo Petro y al excandidato del oficialismo Iván Cepeda su "actitud abiertamente antidemocrática" tras poner en duda el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio.

"Uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática, colocando al país al borde de una grave crisis institucional", se lee en la carta de tres páginas que han dirigido 27 líderes políticos a la opinión pública.

En la misiva, exministros como José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, destacan que "los comicios del 21 de junio fueron admirables" y así se encargaron de manifestarlo las misiones electorales internacionales, así como diversas instituciones y gobiernos extranjeros.

Asimismo, han cuestionado la idea de "desobediencia civil" que Cepeda ha planteado en los últimos días, "pues intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario a pesar de su triunfo electoral mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense" y puede "dar pábulo a actos de violencia".

"Las incitaciones a la desobediencia civil podrían conducir a severos trastornos sociales, tales como la perturbación del orden público, la declinación del pago de tributos o el desacato a los funcionarios designados por el presidente. Que esos actos de desobediencia sean pacíficos, no los convierte en legales. Y mucho menos en convenientes para la estabilidad democrática del país", ha advertido.

MENSAJE A DE LA ESPRIELLA

La carta también tiene algunas líneas para De la Espriella, a quien piden que "sea símbolo de la unidad nacional" y gobierne "para todos", recordándole que "la paz de todos proviene del comportamiento pacífico de cada uno" y que la clase política, más allá de sus diferencias, "tienen el deber moral de dar ejemplo".

No obstante, si bien consideran que esta particularidad de que dispongan de doble nacionalidad estadounidense colombiana no es incompatible para ejercer como presidente, sí puede acarrear "un complejo conflicto de interés".

"A pesar de los muchos valores y políticas comunes, tanto Colombia como Estados Unidos deben velar por los suyos (...) sería bienvenido que de la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense: 'Colombia primero'", señala el texto, en alusión al 'America First' que ha venido ondeando Donald Trump.

Precisamente, el hecho de que De la Espriella no hubiera renunciado a su pasaporte estadounidense, ni hubiera dado explicaciones sobre su relación con las agencias del Gobierno de ese país, fueron algunos de los argumentos que expuso Cepeda cuando planteó la necesidad de esta "desobediencia civil política".

Finalmente, los autores de esta carta, que también cuenta con la rúbrica del excandidato a vicepresidente en estas elecciones Juan Daniel Oviedo o intelectuales como Moises Wasserman, Eduardo Pizarro, o Pedro Medellín, apelan a que las partes construyan unos acuerdos de mínimos para salvagurdar la democracia.