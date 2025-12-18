Un tribunal colombiano manda a prisión a los exministros de Petro Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción

Archivo - Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de Colombia. - Europa Press/Contacto/LongVisual - Archivo

El Tribunal Superior de Bogotá ha decretado este jueves prisión provisional por corrupción para los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco, en relación a un caso de compra de votos con recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario, el tribunal ha considerado "idónea, necesaria y proporcional" la medida de enviarles a prisión debido al peso de las pruebas presentadas, que apuntan a que ambos eran cabecillas de una trama para comprar el voto de los diputados en proyectos clave.

Imputados por asociación para delinquir, cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía sostiene que en 2023 habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos colombianos (135 millones de euros) destinados para obras públicas a pagar posibles voluntades en el Congreso.

La acusación señala que pusieron en juego hasta 174 proyectos Instituto Nacional de Vías (Invías), que se encarga de la construcción y mantenimiento de carreteras y autopistas, y otros cinco más de la UNGRD.