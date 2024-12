Un tribunal de Ecuador anula la suspensión de la vicepresidenta, que denuncia un bloqueo militar a su oficina

El Gobierno la designa de nuevo como enviada a Turquía y Abad denuncia un "atentado contra la democracia"

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Ecuador ha revocado la suspensión de Verónica Abad como vicepresidenta del país y ha reclamado al Ministerio de Trabajo que presente disculpas públicas por su decisión, si bien la política ha denunciado poco después que las fuerzas de seguridad le impiden entrar en su despacho y ha denunciado "la consumación del anunciado golpe de Estado y atentado contra la democracia" en el país sudamericano.

Abad fue suspendida de empleo y sueldo durante un periodo de 150 días por "abandono injustificado" de sus funciones al retrasar varios días su traslado de Israel hacia Turquía, en un cambio de legación diplomática por el conflicto en Oriente Próximo, en medio de sus tensiones con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Sin embargo, la vicepresidenta afirmó que realizó el traslado a tiempo y afirmó que la decisión de nombrarla embajadora en Israel busca apartarla de la Administración para que no sustituya en el cargo al mandatario cuando comience la campaña electoral de 2025, comicios en los que Noboa buscará la reelección.

Así, la jueza Nubia Vera ha aceptado la apelación presentada por la vicepresidenta y ha pedido a la titular de la cartera de Trabajo, Ivonne Núñez, que pida disculpas públicas a Abad mediante un mensaje a la nación en un plazo de 72 horas, si bien la propia ministra ha dicho que el fallo es "una decisión que no tiene certeza y que es "parcial".

Núñez ha sostenido que "desde el inicio de la lectura oral de la juez, en este caso se evidenció que parecía más bien ella abogada de la legitimada activa", en referencia a Abad, y ha lamentado que la jueza "jamás tomó en cuenta" los alegados del ministerio, según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Universo'.

Por su parte, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, ha afirmado que el Gobierno acepta el fallo y ha ordenado "a la vicepresidenta Abad" que asuma el puesto de "colaborar en las relaciones entre Ecuador y Turquía". "La vicepresidenta deberá asumir esta función hasta el 27 de diciembre de 2024", ha agregado, lo que implicaría su nuevo desplazamiento a Turquía.

DENUNCIA DE ABAD

Poco después de la sentencia, Abad ha denunciado a través de su cuenta en la red social X que "se ha militarizado la Vicepresidencia de la República" para impedir su entrada en su despacho. "Las Fuerzas Armadas de Ecuador deben respetar la Constitución y la ley", ha manifestado la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha publicado posteriormente un comunicado en el que ha hablado de "una violación grosera al orden constitucional", que ha descrito como "antesala para instalar una dictadura el 5 de enero de 2025", al tiempo que ha aplaudido la "histórica" sentencia emitida por Vera, que "deja sin efecto la aberrante sanción del Gobierno del presidente Daniel Noboa".

En este sentido, ha recalcado que la sanción buscaba suspenderla del cago, "desconociendo las exclusivas facultades de la Asamblea Nacional. "Mis derechos constitucionales fueron ratificados por esta valiente decisión de la jueza Vera, quien ha decidido romper el miedo al poder y a las amenazas denunciadas al país", ha añadido.

Abad ha reiterado que, debido a "las acciones de la Casa Militar, dispuestas por el presidente de la República", le impidieron acceder a la Vicepresidencia, "espacio que se encontraba vallado, militarizado y cerrado al público, con los funcionarios de la Vicepresidencia retenidos en el interior del edificio".

"Frente a la consumación de estos graves delitos contra la vicepresidenta y la institución, he acudido a las autoridades competentes para solicitar medidas inmediatas, mismas que fueron desobedecidas por la Casa Militar, lo que se encuentra descrito en un parte policial en el expediente que la Fiscalía lleva sobre estos delitos", ha especificado.

En esta línea, ha sostenido que el decreto emitido "en contra de toda lógica y razón" para ser enviada a Turquía supone "un nuevo insulto a los ecuatorianos" que "busca su destierro" con el objetivo de que Noboa tenga "ventaja sobre los otros candidatos presidenciales" en las próximas elecciones en el país sudamericano.

"He sobrevivido a infames persecuciones, he sido la víctima de lo impensable", ha denunciado, antes de insistir en que no va a declinar esta defensa". "Su vicepresienta no les va a abandonar", ha aseverado, antes de reclamar a las autoridades que "en el ámbito de sus funciones legales y constitucionales, actúen de manera inmediata a fin de precautelar el Estado de derecho y la democracia".

"Hago un llamado especial a los organismos internacionales a observar de cerca estas serias violaciones que atentan contra la Constitución, la ley y la democracia en Ecuador, y a pronunciarse en favor de la defensa de los Derechos Humanos y la estabilidad democrática del país", ha sostenido Abad en su comunicado, publicado también en su cuenta en X.

Por último, ha reseñado que, "frente al abuso del poder y el autoritarismo", traslada "una brazo fraterno" a la población, a la que muestra también su "gratitud" por "su incansable apoyo y solidaridad". "Hemos perdido el miedo y no estamos solos en este caminar. Prevaleceremos. ¡Que viva el Ecuador!", ha zanjado.