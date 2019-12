Un tribunal exonera de todos los cargos al canadiense secuestrado durante cinco años por los talibán en Afganistán

Publicado 20/12/2019 5:57:09 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la localidad canadiense de Ontario ha exonerado este jueves a Joshua Boyle, el ciudadano canadiense que estuvo secuestrado cinco años en Afganistán junto a su esposa, la estadounidense Caitlan Coleman, de los 19 cargos impuestos en su contra en un caso de agresión sexual.

El ciudadano canadiense, que fue detenido en diciembre de 2017, se enfrentaba a cargos por 19 presuntos delitos, entre ellos abuso, agresión sexual y confinamiento contra su propia mujer durante el tiempo que estuvieron en cautiverio.

El juez Peter Doody ha indicado durante una vista que ha durado tres horas, que los cargos impuestos en su contra no han podido probarse, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBC.

Doody, que ha aseverado que no cree la versión de Boyle, ha aseverado que tampoco puede aceptar las "supuestas pruebas" presentadas por Coleman. "No la creo a ella, igual que no lo creo a él", ha manifestado.

Según Coleman, Boyle trató de controlarla y abusó de ella física y sexualmente. Él, por su parte, ha insistido en que los talibán que los mantenían retenidos violaron a su mujer y asesinaron a otra de sus hijas, nacida en cautividad.

Los talibán rechazaron las acusaciones de Boyle, asegurando que "desde que la pareja fue detenida y hasta su liberación, marido y mujer no fueron separados porque los muyahidín no querían levantar sospechas".

Boyle, de 34 años, Coleman y sus tres hijos fueron liberados en octubre, cinco años después de ser raptados mientras se encontraban de viaje en el país centroasiático. Sus hijos nacieron durante el tiempo que estuvieron secuestrados.