Un tribunal de Ruanda ordena continuar el juicio contra el héroe de 'Hotel Ruanda' pese a su ausencia en las vistas

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Ruanda ha ordenado este miércoles continuar con el juicio por terrorismo contra Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', después de que el acusado afirmara que no acudiría a las vistas dado que considera que el proceso no será justo.

La decisión ha sido anunciada durante una nueva vista del proceso celebrada este miércoles, en la que Rusesabagina, que criticó que el tribunal no aprobara su petición de aplazar seis meses el juicio, ha sido el único de los 21 imputados que no ha comparecido, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.

Por su parte, la Fiscalía ha defendido que la decisión del acusado no debería suponer una suspensión de los procedimientos, ya que Rusesabagina tiene derecho a comparecer si así lo desea, y ha agregado que hay precedentes en los que el juicio ha seguido adelante con el sospechoso en rebeldía.

En este sentido, el tribunal ha resaltado que, si bien es importante que el acusado esté presente, es también su derecho no estarlo si así lo decide, antes de agregar que Rusesabagina ha sido informado sobre la vista y no ha dado razones creíbles para su ausencia.

Rusesabagina anunció su decisión de no comparecer después de que el tribunal rechazara su apelación contra la legalidad de su arresto y diera carpetazo a sus denuncias sobre un secuestro en la ciudad emiratí de Dubái, que le llevó a reclamar la anulación de los procedimientos y su liberación.

Previamente, el tribunal había rechazado su petición de trasladar el caso por terrorismo contra él a Bélgica, después de que el acusado afirmara que renunció a su ciudadanía. El tribunal dijo que no lo hizo a través de los canales legales y que no consta oficialmente.

Rusesabagina defendió durante la apertura del juicio contra él por presunta pertenencia al Frente de Liberación Nacional (FLN) que el tribunal no tiene autoridad para juzgarle debido a que es ciudadano belga. "No soy ruandés, soy un rehén belga. Fui secuestrado y ahora estoy siendo retenido", manifestó.

El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.

Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.