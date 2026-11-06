Un tribunal de Tanzania absuelve al líder opositor de "traición" pero le condena a cuatro años de cárcel por incitación

Archivo - June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the United Republic of Tanzania seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El principal líder opositor de Tanzania, Tundu Lissu, ha sido condenado este viernes a cuatro años de cárcel por incitación en un caso abierto contra él tras su detención en abril de 2025, un fallo en el que el tribunal le ha absuelto sin embargo de la acusación de "traición", un cargo por el que se exponía a ser sentenciado a la pena de muerte.

El tribunal encargado del caso ha señalado en su fallo que la Fiscalía no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones de traición contra Lissu, de 58 años y líder del partido Partido de la Democracia y el Desarrollo (Chadema, en suajili), motivo por el que le ha absuelto de este cargo al considerar que no está demostrado que intentó intimidar a las autoridades con sus declaraciones.

Sin embargo, sí ha considerado probado que sus palabras en actos políticos supusieron un acto de "incitación", después de que hiciera un llamamiento a evitar o afectar la celebración de las elecciones generales de 2025 argumentando que iban a estar marcadas por el fraude.

El veredicto ha sido leído en una vista que ha contado con la presencia del vicepresidente de Chadema, John Heche, y el secretario general adjunto de la formación, Amani Golugwa, sin que el partido opositor haya reaccionado por ahora a la sentencia contra su líder.

Chadema lleva años denunciando una persecución del Gobierno tanzano, al que acusa de descalificaciones arbitrarias y de ordenar a las fuerzas de seguridad que repriman brutalmente a sus simpatizantes y candidatos, una situación que extiende al caso de Lissu, quien en este proceso se exponía a ser sentenciado a pena capital.

El opositor, que es abogado y se ha representado a sí mismo durante el juicio, ha defendido en todo momento su inocencia y ha argüido que sus afirmaciones formaban parte de una campaña política en favor de una reforma constitucional y electoral, agregando que fueron sacadas de contexto para poder imputarle.

Lissu es una de las caras más conocidas de la oposición en Tanzania y fue candidato a las presidenciales celebradas en 2020, en las que quedó en segundo lugar por detrás del entonces mandatario, John Magufuli. El opositor, que marchó al exilio después de sobrevivir a un intento de asesinato en 2017, regresó al país africano para presentarse a los comicios.

La votación, en la que Magufuli se hizo con cerca del 83% de los votos --por el 12,8% de Lissu-- y en la que el partido del mandatario recabó el 99% de las papeletas, llevó al opositor a denunciar un fraude y a abandonar nuevamente el país afirmando que estaba siendo objeto de amenazas de muerte que ponían en riesgo su vida.

Magufuli falleció en marzo de 2021 y fue sucedido por su entonces vicepresidenta, Samia Suluhu Hassan, quien prometió un proceso de diálogo con la oposición, lo que llevó al opositor a regresar al país e intentar lanzar una nueva campaña a la Presidencia, lo que fue impedido con su detención el año pasado a pocos meses de las elecciones.

Suluhu Hassan, del gubernamental Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili), logró entonces la victoria --y ser elegida por primera vez a través de las urnas-- con más del 97,6% de los votos tras la descalificación de Chadema y la eliminación de la candidatura de Luhana Mpina, candidato de la también opositora Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo).

Las elecciones se vieron seguidas por una oleada de protestas que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad, incidentes que se saldaron con al menos 500 muertos, según la investigación llevada a cabo por una comisión de investigación tanzana, si bien la oposición insistió en que la cifra de víctimas era mucho mayor, entre alarmas por parte de organizaciones no gubernamentales.