Trump asegura que EEUU está "a punto" de lograr sus objetivos en Irán y avanza más ataques en las próximas semanas

WASHINGTON, April 2, 2026 -- This video snapshot shows U.S. President Donald Trump giving an address to the nation at the White House in Washington, D.C., the United States, April 1, 2026. - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este miércoles que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que ha avanzado una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".

"Gracias a los avances que hemos logrado, puedo afirmar esta noche que vamos camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy breve", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en un discurso dirigido a la nación estadounidense en el que ha adelantado que golpearán con "todas" sus "fuerzas" durante las "próximas dos o tres semanas" a Teherán.

Esta alocución presidencial que se ha extendido por alrededor de 19 minutos constituye la primera intervención dirigida directamente a la ciudadanía estadounidense desde el lanzamiento, el pasado 28 de febrero, de su ofensiva junto a Israel contra Irán, en la cual han perdido la vida destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

Tras asegurar que van a "devolver" a Irán "a la Edad de Piedra a que pertenecen", el mandatario estadounidense ha calificado de "amenaza intolerable" que un "régimen que ha asesinado recientemente a 45.000 de sus propios ciudadanos que se manifestaban en Irán" disponga de armas nucleares. No obstante, la cifra de personas fallecidas durante las protestas antigubernamentales dada a conocer por Teherán asciende a 3.117 víctimas mortales, mientras que la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha cifrado en más de 7.000 las personas que habrían muerto por cuenta de la represión.

"El régimen más violento y despiadado del mundo tendría vía libre para llevar a cabo campañas de terror, coacción, conquista y asesinatos masivos al amparo de un escudo nuclear", ha considerado agregando que "nunca" permitirá que ello "ocurra".

CONVERSACIONES QUE "SIGUEN EN CURSO"

Durante su intervención, tras remarcar que lograr un "cambio de régimen" en Irán no era un "objetivo" de Estados Unidos, Trump ha señalado que "mientras tanto" las conversaciones "siguen en curso", pero, esta vez, con una cúpula de poder en Teherán que ha calificado de "menos radical y mucho más razonable".

Sin embargo, el líder norteamericano ha advertido de que si no se alcanza un acuerdo "en este tiempo", atentará contra "todas y cada una de sus infraestructuras eléctricas" en, ha avanzado, un posible ataque con "todas" sus "fuerzas" y "probablemente, de forma simultánea".

"No hemos atacado sus instalaciones petroleras, pese a que ese era el objetivo más fácil de todos, porque eso no les dejaría ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o de reconstruirse", ha manifestado para apostillar, seguidamente, que "podría atacarlas y desaparecerían" sin poder hacer "nada al respecto" ya que, según ha insistido, "no tienen equipo antiaéreo y su radar está 100% aniquilado".

Horas antes de dirigirse a la ciudadanía estadounidense, Trump ha anunciado a través de sus redes sociales que las autoridades iraníes habían solicitado un alto el fuego, señalando a su vez que Washington "estudiará" la petición una vez "abran el estrecho de Ormuz". Sin embargo, este mismo miércoles Teherán ha negado esa información tachando de "falsas" las declaraciones del mandatario norteamericano.