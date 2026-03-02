Trump dice que EEUU tiene la capacidad de sostener los ataques contra Irán durante más de cuatro o cinco semanas

27 February 2026, US, Washington: US President Donald Trump departs the White House to travel to Texas. Photo: Kyle Mazza, Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa - Kyle Mazza, Kyle Mazza/TheNEWS2 / DPA

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que espera que los ataques contra Irán se prolonguen entre cuatro y cinco semanas, si bien ha dejado claro que Washington tiene la "capacidad" de sostener la llamada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

"Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", ha explicado el presidente en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, asegurando que no se "aburrirá" de ello pasada una semana y que "no hay nada de aburrido" en la operación contra Irán.

En este sentido, ha precisado que la Administración está "muy adelantada" en sus proyecciones, ya que durante las primeras horas del operativo han podido eliminar a buena parte de la cúpula militar iraní, incluyendo el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El presidente ha afirmado además que esta era "la mejor oportunidad" para atacar a Teherán. "Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro", ha expresado el dirigente republicano.

En este sentido, ha detallado que Washington se ha fijado como objetivo destruir las capacidades de Teherán para construir misiles, así como "aniquilar su Armada". "Ya hemos destruido diez barcos. Están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares", ha argüido.

