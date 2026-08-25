Trump plantea cambiar el nombre del lago Ontario por el de América en pleno choque comercial con Canadá

Archivo - June 16, 2026, Evian-Les-Bains, France: Prime Minister Mark Carney speaks with U.S. President Donald Trump at a working luncheon during the G7 summit in Evian-les-Bains, France, on Tuesday, June 16, 2026. - Europa Press/Contacto/Christopher Katsarov

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este martes cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario", ha afirmado el dirigente estadounidense en un apunte en su red social.

Este comentario llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

De lado de Estados Unidos, vicepresidente, JD Vance, ha señalado que los canadienses "dependen" de la economía de Estados Unidos por lo que ha justificado las medidas comerciales anunciadas para "imponer reglas justas" y "obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas estadounidenses el mismo trato que les dan a sus propias empresas".

CANADÁ EVITA ENTRAR AL CHOQUE VERBAL CON TRUMP

Preguntado por esta cuestión el ministro canadiense de Comercio entre Estados Unidos y Canadá, Dominic LeBlanc, ha insistido en que el Ejecutivo de Mark Carney no entrará a las provocaciones retórica que lleguen de lado estadounidense.

"Como Gobierno federal, decidimos hace meses no responder a las publicaciones diarias en redes sociales, ya sean del presidente, de los ministros de su gabinete o de otros", ha afirmado en una entrevista en la cadena estadounidense CNBC.

LeBlanc ha señalado así que ante el choque verbal entre políticos norteamericanos de las últimas horas, el Gobierno canadiense está centrado en "hacer todo" para fortalecer la economía nacional y "mantener una relación constructiva con el Gobierno de Estados Unidos".

"Hemos decidido deliberadamente no responder, como Gobierno federal, a algunas de las cuestiones que se plantean tanto de nuestro lado como del suyo de la frontera", ha reconocido.