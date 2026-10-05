Trump tacha de "corruptas" las elecciones de EEUU comparándolas con las de Brasil tras la victoria de Bolsonaro

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el proceso electoral en su propio país, tachándolo de corrupto y contraponiéndolo la rapidez en el escrutinio de los votos de 125 millones de personas "en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil", donde el ultraderechista Flávio Bolsonaro se ha alzado con el 47% de los votos y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con el 45%.

"125 millones de personas han votado hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se han dado a conocer poco después del cierre de las urnas, el mismo día!", ha ensalzado el inquilino de la Casa Blanca, frecuente antagonista del Gobierno de Lula y aliado del padre del ganador de la primera ronda de los comicios, el expresidente Jair Bolsonaro.

De este modo, Trump ha aprovechado la cita en las urnas brasileñas --en la que la Inteligencia del país latinoamericano ha alertado de una posible injerencia estadounidense-- para cargar contra el sistema electoral de su propio país.

"En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de Estados Unidos los resultados, con cifras (de votantes) mucho menores, suelen tardar semanas en ser 'amañados', quiero decir, calculados", ha expresado. "Las elecciones en Estados Unidos son corruptas", ha zanjado, en línea con sus reiteradas críticas al proceso democrático de su país, que suelen estar centradas en el supuesto voto de personas que no tendrían la nacionalidad.

De hecho, mantiene una pugna en los tribunales por las restricciones al voto que ha intentado implementar para los comicios del próximo 3 de noviembre y que el Tribunal Supremo rechazó a mediados de septiembre.

El magnate republicano se ha pronunciado de este modo cuando ya falta menos de un mes para las elecciones de medio mandato en Estados Unidos --las 'midterms'--, en las que el Partido Republicano hace frente al Demócrata por los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 que alberga el Senado, lo que podría alterar las mayorías en las dos cámaras.

Donald Trump ha presumido en sus últimas intervenciones públicas de datos económicos, migratorios y de criminalidad de cara a reforzar la primera mitad de su mandato antes de la cita con las urnas. Simultáneamente, también ha intentado impulsar la participación conservadora prometiendo entregar casi 4.300 euros a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano se hace con la victoria.