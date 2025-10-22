Túnez.- Mueren unos 40 migrantes por el naufragio de una embarcación frente a Túnez

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 40 migrantes y refugiados han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Túnez, según fuentes judiciales que han confirmado el rescate de otros 30 supervivientes de este mismo incidente.

La embarcación fue localizada frente a la localidad de Salakta, en la costa este de Túnez, ha explicado un portavoz de un tribunal local, Walid Chatrbi, en declaraciones a la emisora Mosaique FM. La Fiscalía ha abierto ya una investigación sobre estos hechos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que unas 900 personas han fallecido en el Mediterráneo central intentando alcanzar las costas del sur de Europa, si bien desde el año 2014 la lista de víctimas suma ya casi 25.500 nombres.