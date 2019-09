Túnez.- Los observadores de la UE constatan que las elecciones presidenciales en Túnez han sido transparentes

Publicado 17/09/2019 20:02:18 CET

BRUSELAS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La misión de observación electoral que la UE desplegó para supervisar las elecciones presidenciales anticipadas del 15 de septiembre en Túnez para elegir al sucesor de Beyi Caid Essebsi, fallecido en julio, ha concluido en su evaluación preliminar que han sido "transparentes", estuvieron "bien" organizadas y se desarrollaron de forma "pacífica y ordenada".

"La primera vuelta de la elección presidencial constituye una etapa adicional en la construcción de la democracia tunecina, que se confirma como un modelo en la región", ha asegurado el jefe de la misión de observación europea, el vicepresidente de la Eurocámara y eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas, Fabio Massimo Castaldo.

El candidato independiente Kais Saied, que cosechó el 18,4 por ciento de los votos, y el magnate de los medios de comunicación y líder del partido Corazón de Túnez, Nabil Karoui, que obtuvo el 15,58 por ciento, se disputarán la Presidencia en la segunda ronda, para la que por el momento no hay fecha.

Los observadores europeos creen que la primera vuelta de los comicios presidenciales sido "transparentes" y que la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) ha preservado su independencia e imparcialidad.

"Una segunda vuelta de la elección presidencial y de las elecciones legislativas organizadas en condiciones similares permitirán al pueblo tunecino utilizar plenamente sus derechos civiles para exprimir su elección y dotar a los futuros representantes toda la legitimidad necesaria", ha subrayado por su parte el Servicio Europeo de Acción Exterior.

En su evaluación preliminar, los observadores europeos consideran que la campaña electoral "ha sido pluralista" y que "las libertades fundamentales se han respetado, a pesar del estado de emergencia en vigor" aunque las autoridades "no han tomado las medidas necesarias para permitir a todos los candidatos llevar una campaña" en "igualdad de oportunidades", como prevé la ley tunecina y recuerdan que la prohibición de los medios audiovisuales "no autorizados" de participar en la campaña electoral "no se ha respetado".

Los observadores europeos han denunciado el "notable" número de informaciones falsas en las redes sociales durante la campaña y un "déficit de transparencia en la financiación de las campañas en las redes sociales" en ausencia de un marco normativo "apropiado" para vigilar la campaña en Internet.

También ven "demasiado lento" el mecanismo para controlar la financiación de las campañas y denuncian que no garantiza la igualdad entre candidatos, al tiempo que alertan que los recientes cambios en la Ley Electoral han reducido los plazos, algo que puede tener consecuencias para garantizar el derecho de recurso efectivo.