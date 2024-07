El presidente de Túnez anuncia que se presentará a las elecciones de octubre

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha anunciado este viernes que se presentará a las elecciones presidenciales del próximo 6 de octubre, las primeras que se celebrarán en el país africano desde que disolviera el Gobierno y suspendiera el Parlamento, arrogándose así poderes adicionales.

"Si me hubieran dado opciones, no lo habría elegido, pero cuando el deber nacional llama, no hay lugar para la vacilación", ha indicado el mandatario en un vídeo publicado en el perfil de la Presidencia tunecina en Facebook.

Saied ha afirmado que quiere continuar con "la lucha por la liberación nacional" y ha aseverado que "la personalización del poder ha terminado" en Túnez. "Todos estamos de paso", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TAP.

El presidente tunecino anunció a principios de julio la fecha de las elecciones, ya que lleva en el poder desde 2019 y su mandato de cinco años llegará a su fin a finales de año. "He emitido un decreto convocando a votantes a las elecciones presidenciales para el domingo 6 de octubre de 2024", señaló en un breve comunicado.

Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde entonces el aumento de la represión y ha exigido la dimisión de Saied, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas.