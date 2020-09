Túnez.- Siete detenidos por el atentado del domingo contra dos militares tunecinos en Susa

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad tunecinas han detenido a siete personas por su presunta relación por el atentado cometido el domingo contra miembros de la Guardia Nacional en Susa, en el que también perdieron la vida tres asaltantes en un tiroteo posterior con los agentes.

Entre los sospechosos que ha ordenado detener la Fiscalía figuran la mujer de uno de los terroristas y dos hermanos de otro de ellos, así como tres personas que habrían participado en el reclutamiento de terroristas, según un portavoz de las autoridades citado por la agencia oficial TAP.

El ataque tuvo lugar el domingo por la mañana en la zona de Akouda, donde los terroristas, a bordo de un vehículo, intentaron embestir a los guardias. Después, apuñalaron a dos de ellos, uno de los cuales perdió la vida como consecuencia de las heridas sufridas.

Túnez ha sido en los últimos años escenario de varios atentados, los más graves de ellos ocurridos en 2015, cuando en cuestión de pocos meses los terroristas atentaron contra el Museo del Bardo en la capital y contra instalaciones turísticas en Susa.

El presidente tunecino, Kais Said, ha condenado el ataque del domingo, denunciando que "es un crimen desesperado que no desestabilizará el Estado", sino que dará "fuerza" y "determinación". "El terrorismo no tiene cabida en Túnez", ha señalado, por su parte, el ministro del Interior, Taufik Charfeddine.