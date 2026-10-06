MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un alumno ha muerto y otros siete han resultado heridos este martes en un ataque con cuchillo registrado en un instituto del distrito de Basakshehir, en la localidad de Estambul, en el oeste de Turquía.

El ministro de Educación turco, Yusuf Tekin, ha confirmado en declaraciones a la prensa este nuevo balance, después de que la víctima haya sucumbido a las heridas provocadas por el arma del atacante, un cuchillo.

El ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, había señalado horas antes que uno de los ocho estudiantes heridos se encontraba en estado crítico, mientras que otros dos presentaban una condición "moderada".

El incidente ha tenido lugar en el Instituto Shamil Imam Hatip alrededor de las 8.35 horas (hora local), si bien de momento de desconocen las causas del mismo. Las autoridades turcas han asignado dos inspectores de educación para investigar el suceso.

El gobernador del distrito de Basaksehir, Cemil Ozgur Onegi, ha confirmado que el autor es una joven de 15 años estudiante procedente de otro instituto, que había entrado en el centro vestida con el uniforme y comenzó a apuñalar a los alumnos de forma indiscriminada, antes de ser reducida por las fuerzas de seguridad.

La supuesta atacante, que vive en el mismo barrio, cerca del centro educativo, ha sido detenida y se encuentra bajo custodia a la espera de ser interrogada, ha señalado en un escrito.

En los últimos meses, Turquía ha registrado una creciente ola de violencia en centros educativos, una situación que ha hecho saltar las alarmas. Desde abril, han fallecido una decena de alumnos y tres profesores. Además, se han registrado decenas de heridos por estos ataques.