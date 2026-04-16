Turquía.- AMP.- Detenidas cerca de cien personas por "aplaudir" en redes sociales los ataques en dos escuelas

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Las investigaciones apuntan a que el tiroteo en un colegio en Kahramanmaras habría sido planificado de antemano

El Parlamento sopesa establecer un comité parlamentario para investigar los incidentes en Kahramanmaras y Sanliurfa

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han detenido este jueves a cerca de cien personas sospechosas de publicar mensajes "aplaudiendo a criminales" y "afectando al orden público" tras los dos ataques perpetrados durante los últimos días en dos escuelas en el sur del país euroasiático, incluido uno en Kahramanmaras que dejó nueve muertos y otro en Sanliurfa con 16 heridos.

El ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "hay investigaciones en marcha contra 130 personas" por estos actos, antes de agregar que 95 han sido detenidas, con "esfuerzos en marcha" para arrestar a las otras 35. Además, han sido bloqueadas más de 1.100 cuentas en diversas plataformas.

Así, ha resaltado que "se han identificado numerosas cuentas que compartieron imágenes del incidente a pesar de la prohibición de publicación; difundieron contenido que podría generar miedo, ansiedad y pánico entre la población; circularon información engañosa con el objetivo de desacreditar las declaraciones oficiales; y elogiaron el crimen y al autor, incitando a la comisión de nuevos delitos".

"Han sido además identificadas cuentas que generaron temor entre el público", ha manifestado, en referencia a otros mensajes relativos a posibles ataques futuros, al tiempo que ha subrayado que "se ha dado orden para que se identifique y se tomen medidas contra el contenido y las plataformas digitales que puedan incitar a la violencia contra los niños".

Los Fiscalía de Kahramanmaras ha indicado que en el ordenador del sospechoso ha sido hallado un documento fechado el 11 de abril en el que se mostraba su intención de llevar a cabo un ataque escala, antes de apuntar que usó una imagen en su WhatsApp en referencia a un hombre responsable de un ataque mortal en Estados Unidos en 2014.

En concreto, el adolescente usó una fotografía de Elliot Rodger, quien mató a seis personas e hirió a catorce tras disparar contra ellas, apuñalarlas o embestirlas con su coche cerca del campus de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB).

Rodger había publicado previamente un vídeo en YouTube en el que expresa su intención de llevar a cabo un ataque para "castigar" a las mujeres por rechazarlo y a hombres sexualmente activos debido a la envidia que le generaban, así como un documento explicando sus motivaciones para el atentado.

En este caso, las autoridades turcas han indicado que no consideran que el sospechoso tuviera lazos con el terrorismo y han apuntado a un incidente aislado. El padre del adolescente, un antiguo inspector de Policía, y su madre se encuentran detenidos en el marco de las investigaciones.

Por su parte, fuentes oficiales citadas por el diario turco 'Hurriyet' han indicado que el responsable del ataque, de catorce años, entró en dos aulas y abrió fuego de forma indiscriminada, antes de apuntar que llevaba cinco armas de fuego encima en el momento del tiroteo.

En este contexto, el Parlamento de Turquía sopesa planes para establecer un comité parlamentario para investigar los últimos ataques en escuelas, según ha informado el diario 'Daily Sabah'. El comité, que podría ser formado la semana que viene, tendrá como objetivo examinar las causas de la violencia en las escuelas y reforzar las medidas de seguridad.

Parlamentarios del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente, Recep Tayyip Erdogan, han recalcado que todos los grupos políticos han alcanzado un acuerdo para abordar la situación y han desvelado que el legislativo realizará una revisión a fondo de cara a presentar propuestas para mejorar la seguridad de los estudiantes en todo el país.