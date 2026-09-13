Turquía.- AMP.- Las fuerzas de Turquía lanzan redadas contra organizaciones defensoras de la comunidad LGTBI

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Turquía. - Tunahan Turhan/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han lanzado en las últimas horas una serie de redadas contra organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI y activistas, en el marco de unas operaciones que tienen como objetivo a "nueve organizaciones, trece compañías y 162 sospechosos", según las autoridades.

"Como parte de las operaciones 'Mi familia es segura', se han llevado a cabo operaciones en colaboración con la Policía y la Gendarmería tras iniciarse procedimientos legales contra 162 sospechosos, nueve organizaciones y trece compañías en 15 provincias", ha dicho el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek.

Gurlek ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que estas operaciones son parte de los esfuerzos de las autoridades para "proteger a los niños, a la institución familiar y al orden social", antes de agregar que las redadas se han saldado con la incautación de "sustancias estupefacientes y numerosos materiales digitales".

Asimismo, ha asegurado que las autoridades investigaron a "personas que facilitan o proporcionan lugares para la prostitución, empresas sospechosas de proporcionar un entorno para estas actividades, personas que producen y difunden contenido obsceno, y actividades dirigidas a exponer a los niños a dicho contenido".

"En el marco de la responsabilidad que nuestra Constitución impone al Estado en relación con la protección de la familia y los niños, no toleraremos ninguna organización criminal, red de abuso o actividad ilegal que tenga como objetivo a nuestros niños, jóvenes y familias", ha zanjado.

La Policía ha llevado a cabo varias redadas en bares de ambiente en la ciudad de Estambul, así como unos baños públicos masculinos en la ciudad. Las relaciones homosexuales no están ilegalizadas en Turquía, si bien el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, afirma que los homosexuales son "pervertidos".

Por su parte, la organización en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI Kaos GL ha señalado en un comunicado que varios de sus miembros han sido detenidos durante las operaciones, en las que también se ha llevado a cabo un registro de sus oficinas.

Kaos GL ha puntualizado que "miembros de la junta de dirección y la oficina de auditorías" han sido puestos bajo custodia, mientras que "más de diez activistas han sido detenidos en redadas policiales en sus viviendas", sin que por ahora haya más detalles.

OPERACIÓN CONTRA ORGANIZACIONES LGTBI+

La coalición de organizaciones Red de Solidaridad de Defensores de los Derechos Humanos ha denunciado "una operación a gran escala contra organizaciones LGTBI+ y defensores de Derechos Humanos", incluidos varios activistas de la propia red.

Por ello expresa su "gran preocupación" por estas "numerosas detenciones" y por este "ataque contra el movimiento LGBTI+ en general". "Es inaceptable la criminalización de actividades legítimas y legales en el ámbito de los derechos LGTBI+ asociándolas con proxenetismo, obscenidad, tráfico de drogas y delitos similares", ha advertido el grupo, en el que participa, entre otras, Amnistía Internacional.

Asimismo critican la publicación de datos sobre ingresos y gastos de asociaciones legales "presentados de forma que generan sospechas de delito", lo que "afecta gravemente al derecho de asociación". El objetivo es "desacreditar a las organizaciones LGTBI+ y restringir la libertad de asociación".

"Defender los Derechos Humanos y los derechos LGTBI+ no es un delito. Nuestros amigos, con los que luchamos por los derechos, deben ser liberados de inmediato y de forma incondicional. Toda presión e interferencia para dificultad la existencia, libertad de asociación y activadees de defensa de los derechos de las personas LGTBI+ debe cesar de inmediato", han resaltado.

En la Red de Solidaridad de Defensores de los Derechos Humanos participan la propia Kaos GL, Amnistía Internacional, la Asociación 17 de Mayo, Defensores de los Derechos Civiles, Asociación de Vigilancia por la Igualdad de Derechos, la Asociación de Vigilancia de la Migración (GöçIzDer), el Centro por la Memoria, la Justicia y la Verdad, Asociación de Mujeres por la Cultura, el Arte y la Literatura, la Asociación por los Derechos Humanos de las Mujeres o la Asociación Tiempo de Mujeres.

También suscriben la Asociación de Estudios sobre Medios de Comunicación y Derecho, Abogados por la Libertad de Asociación, la Asociación de Periodismo Independiente Punto24, el Instituto de Investigación de Turquía, la Asociación de Mujeres Rosa, la Asociación de Investigación de la Sociedad Civil, Política Social, la Asociación de Estudios de Orientación Sexual e Identidad de Género, la Asociación de Mujeres Estrella o el Centro por la No Violencia.

Asimismo están incluidas el Centro por la No Violencia, la Asociación de Apoyo a la Comunidad Tarlabasi, la Fundación de Investigación de la Sociedad y el Derecho, la Red de Solidaridad por la Igualdad de Género, el Foro por la Cultura Turquía-Europa, el Proyecto de Apoyo a los Casos de Derechos Humanos de Turquía, la Fundación Derechos Humanos Turquía, la Asociación Universitaria de Solidaridad con la Investigación Queer y LGTBI+ y la Asociación Libertad Memoria Vida.