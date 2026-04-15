Al menos nueve muertos y 13 heridos, cuatro de gravedad, en otro tiroteo en un colegio del sur de Turquía

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Turquía. - Europa Press/Contacto/Depo Photos - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han informado este miércoles de que al menos nueve personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en otro tiroteo registrado en un colegio de la ciudad de Kahramanmaras, en el sur del país, lo que supone el segundo ataque de este tipo en tan solo dos días.

El gobernador de la provincia homónima, Mukerrem Unluer, ha indicado en declaraciones a la prensa que las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas mortales son un docente y ocho alumnos, si bien la cifra podría aumentar, según recoge la cadena de televisión turca TRT.

Unluer ha indicado que el ataque ha tenido lugar en la Escuela Secundaria Ayser Çalik, aunque se desconoce de momento el posible móvil del tiroteo, pero ha apuntado a un adolescente de 14 años como presunto autor del mismo. "Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva", ha explicado el gobernador.

Así, ha especificado que el ataque se produjo en dos aulas de 5º grado --el primero de la Escuela Secundaria Inferior turca, equivalente a 5º de Primaria en España-- cuando los alumnos estaban presentes, por lo que se estima que las víctimas tendrían entre diez y once años. Además, ha informado de que se ha prohibido la publicación de imágenes y datos específicos sobre el caso, y ha pedido a los medios de comunicación respetar esta medida.

"Las autoridades competentes proporcionarán la información necesaria sobre todas las etapas de la investigación", ha aseverado, al tiempo que ha destacado que las informaciones sobre supuestos ataques a otras escuelas "no se ajusta a la realidad". "No se ha producido ningún ataque de este tipo en ninguna otra de nuestras escuelas. En las redes sociales circulan noticias infundadas al respecto", ha manifestado.

El gobernador ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha instado a esperar a que se desarrollen las "diligencias pertinentes". A su vez, ha explicado que el atacante también ha fallecido a causa de las heridas "autoinfligidas" tras dispararse.

El atacante era un estudiante de 8º grado --el último de la Escuela Secundaria Inferior turca y equivalente a 2º de la ESO--, tal y como ha indicado, antes de aclarar que su padre era agente de Policía, por lo que "podría haber obtenido las armas utilizadas por dicha vía".

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi y el de Educación, Yusuf Tekin, ya se han trasladado hasta el lugar de los hechos para seguir de cerca los acontecimientos, que tienen lugar justo un día después de que se registrara otro tiroteo el martes contra un instituto de la ciudad de Sanliurfa, también en el sur del país, que se saldó con 16 heridos.