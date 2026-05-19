Turquía.- AMP.- Al menos seis muertos en una serie de ataques perpetrados en el sur de Turquía por un tirador

April 18, 2020, Erzurum, Türkiye: Erzurum city, eastern Turkey Saturday, April 18, 2020, during a two-day curfew declared by the government in an attempt to control the spread of coronavirus. - Europa Press/Contacto/Onur Sagsoz

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto, incluida la exmujer del presunto tirador, y otras ocho han resultado heridas a causa de una serie de ataques armados perpetrados por un solo hombre en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, que ha acabado con su vida horas después tras verse acorralado por la Policía turca en una persecución.

El sospechoso habría asesinado a su exesposa con un arma de fuego mientras caminaba por la calle en Daripinari, en el distrito de Çamliyayla, en el interior de la provincia, antes de huir en su coche, según han informado medios turcos y ha confirmado la oficina del gobernador de Mersin que señala que el responsable del ataque "abandonó el lugar en un vehículo y llevó a cabo ataques armados contra ciudadanos en diferentes puntos".

Tras ello, habría conducido hasta un restaurante en el distrito de Tarsus para abrir fuego desde la ventanilla de su coche, acabando con la vida de dos empleados. En su huida, el tirador habría acabado con la vida de otras tres personas en tres zonas diferentes del mismo distrito.

Constan múltiples ingresos hospitalarios del sospechoso relacionados con la adicción a sustancias prohibidas, así como diversos diagnósticos psiquiátricos, han informado las autoridades que, horas después, han confirmado que el atacante ha acabado quitándose la vida tras ser acorralado por los agentes de seguridad turcos.

"El perpetrador de los ataques armados fue detectado mediante un dron en el marco de las operaciones realizadas por las unidades de la Gendarmería y rodeado en una operación apoyada por helicópteros", ha informado la oficina del gobernador para concluir que el sospechoso "al darse cuenta de que no podía escapar se suicidó".

Las autoridades de Mersin han emitido un mensaje de apoyo a las familias de los fallecidos en el "vil ataque", al tiempo que han deseado una pronta recuperación a los heridos.