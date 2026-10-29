Al menos tres muertos y cinco heridos por un derrumbe en la región turística de Capadocia, en Turquía

Archivo - Imagen de archivo del valle Ihlara en Aksaray, Capadocia, Turquía. - Tolga Ildun / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han informado este jueves de que al menos tres personas han muerto y otra ha resultado herida por un derrumbe provocado por un deslizamiento de tierra en la región turística turca de Capadocia, en Anatolia Central.

El gobernador de Nevsehir, Huseyin Kok, una de las cuatro provincias que abarcan la citada región, ha confirmado este nuevo balance de muertos y precisado que una de las víctimas mortales era un extranjero cuya nacionalidad no ha sido precisada.

El incidente se produjo sobre las 15.15 horas (hora local), cuando un deslizamiento provocó la caída de varias rocas en la localidad de Goreme, cerca de un museo. De momento se desconoce la identidad y procedencia de las víctimas mortales.

Las autoridades han abierto una investigación sobre lo ocurrido en la zona, que ha quedado de momento cerrada al público. "Nuestras operaciones de búsqueda y rescate en el lugar siguen en marcha. El Gobierno continúa sus esfuerzos en el lugar con todos los recursos disponibles", ha aclarado Kok.

La región turca de Capadocia, transitada por numerosos turistas de todo el mundo, alberga formaciones rocosas que constituyen bien de interés cultural dada su formación geológica, única en el mundo y compuesta por toba calcárea.