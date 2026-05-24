April 23, 2025, Ankara, Turkey: CHP Chairman A–zgür A–zel lays flowers on Atatürk's grave at mausoleum. A–zgür A–zel, Chairman of the Republican People's Party (CHP), called for a march on 23 April National Sovereignty and Children's Day in Turkey to prot - Europa Press/Contacto/Tunahan Turhan

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía turca ha entrado este domingo por la fuerza en la sede central del principal partido de la oposición del país, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), en la culminación de lo que la formación ha denunciado como una semana de acoso y derribo después de que un tribunal declarara ilegales sus primarias y las fuerzas de seguridad detuvieran a más de una decena de personas pertenecientes en la actualidad o en el pasado con la organización.

Las fuerzas de seguridad han intervenido a petición de Kemal Kilicdaroglu, antiguo líder del CHP que ahora se ha visto restituido en el cargo tras el veredicto del Tribunal Regional de Apelaciones de Ankara que ilegalizó por irregularidades el congreso ordinario del partido que concluyó con la victoria al jefe reconocido de la formación, Ozgur Ozel.

Nada más comenzar la intervención policial, Ozel se atrincheró unos minutos en su despacho y publicó desde allí un vídeo en el que denuncia a su rival como "un títere del poder judicial", un "golpista" y un "traidor" al servicio del presidente turco y nemesis de Ozel, Recep Tayyip Erdogan. Minutos después, dejó entrar a las cámaras de los medios turcos para hacer trizas con sus propias manos la notificación oficial que anunciaba el nombramiento provisional de Kilicdaroglu como presidente del CHP.

Ozel ha acabado saliendo a la puerta de la sede del partido para denunciar que las fuerzas de seguridad han actuado con fuerza excesiva al lanzar gases lacrimógenos contra sus simpatizantes y prometer que el CHP proseguirá su lucha en la calle.

Mientras tanto, el abogado de Kilicdaroglu, Celal Celik, ha argumentado que la petición era imprescindible porque Ozel se ha cerrado en banda desde hace días a la posibilidad de discutir con su cliente la crisis que azota al partido. "No están dejando pasar ni a sus diputados", ha lamentado en declaraciones recogidas por el periódico 'Birgun', antes de dar por fracasadas "todas las iniciativas constructivas y los esfuerzos por entablar conversaciones".

El CHP lleva años denunciando que está siendo víctima de una persecución política y la principal prueba es la situación de quien la oposición consideraba como una de las grandes esperanzas para derrotar en las urnas a Erdogan, el destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encarcelado en marzo de 2025 por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial.

La victoria de Imamoglu en las elecciones municipales de 2019 que le llevó a la Alcaldía es considerada como la peor derrota de la vida política de un Erdogan que hasta entonces parecía invulnerable.

Así las cosas, el pasado jueves, el Tribunal de Apelaciones anuló los resultados del congreso del partido en el que Ozel fue elegido presidente por irregularidades. A este respecto Imamoglu, a través de su cuenta todavía operativa en X, ha transmitido este domingo desde la cárcel un mensaje de aliento tras condenar la anulación judicial de su congreso ordinario como "un golpe palaciego": "Me uno a mi camarada, nuestro presidente Özel, y juntos continuaremos la lucha con determinación y resolución", ha añadido, "porque ningún loco puede encadenar a la nación turca".

Dos días después de la decisión del tribunal, comenzó una macrooperación policial a raíz de la orden de los fiscales contra 13 personas acusadas de "violar la Ley de Partidos Políticos", "aceptar sobornos" y "blanquear dinero procedente de actividades delictivas".

La operación se llevó a cabo en las provincias de Estambul, Ankara, Esmirna, Sanliurfa, Kilis, Kahramanmaras y Malatya. Entre los detenidos, por ejemplo, se encuentra el presidente del CHP para la provincia de Kilis, Umut Sapan, o el conductor del destacado diputado del partido opositor Veli Agbaba, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía turca.

LA OPOSICIÓN AVISA DE UNA NUEVA "ENCRUCIJADA DEMOCRÁTICA"

Otro destacado partido de oposición como es el prokurdo Movimiento Democrático de los Pueblos (DEM) ha avisado que lo ocurrido este domingo en la sede del CHP representa el comienzo de una nueva "encrucijada democrática" para el país.

"La voluntad democrática y la legitimidad institucional se han visto afectadas simultáneamente. Consideramos esta situación inaceptable desde la perspectiva de la democracia y el Estado de derecho", ha manifestado el partido en un comunicado en su página web.

En su declaración, el DEM aplaude al Partido Republicano del Pueblo como "un pilar fundamental del equilibrio político y democrático de este país" y avisa que "cualquier inestabilidad en el principal partido de la oposición afecta directamente al orden político nacional".

"Para salvaguardar el futuro de 86 millones de personas, es fundamental que todos los actores políticos defiendan la voluntad democrática, la negociación y la tradición de hacer política con dignidad. La política turca tiene la madurez necesaria para superar esta crisis de forma conjunta y con sentido común. Confiamos en que esta madurez democrática quedará demostrada", concluye la nota firmada por los dos copresidentes del partido, Tulay Hatimogullari y Tuncer Bakirhan.