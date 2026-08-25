El tribunal de DDHH de Estrasburgo condena a Turquía y pide la liberación del activista Osman Kavala

Archivo - FILED - 11 December 2014, Belgium, Brussels: Osman Kavala, chairman of the cultural institute Anadolu Kueltuer, speaks at a press conference in the EU Parliament. The European Court of Human Rights (ECHR) on Tuesday told Turkey to release philan - Wiktor Dabkowski/dpa - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo ha vuelto a condenar este lunes a Turquía por el caso del activista Osman Kavala, símbolo de las protestas en defensa del parque Gezi de Estambul en 2017 y que cumple una condena de cadena perpetua, incidiendo en que Ankara le debe poner en libertad lo antes posible.

En su sentencia de este lunes, el tribunal sostiene que Turquía "estaba obligado a garantizar la puesta en libertad del demandante lo antes posible" y que "le corresponde eliminar las consecuencias de las medidas adoptadas contra él", por lo que la condena tiene que considerarse "nula y sin efecto".

El tribunal ha considerado que la detención y la condena de Kavala habían vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y ha confirmado sentencias previas de 2019 y 2022 en las que ya condenó a Turquía por este caso.

"El presente caso pone de manifiesto un problema sistémico. Forma parte de un contexto más amplio, marcado por la detención y el enjuiciamiento de opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas sobre la base de delitos penales cuyo alcance se interpretaba de manera extensiva", ha indicado el tribunal en un comunicado.

De esta forma, Estrasburgo recalca que el caso de Kavala revela "deficiencias estructurales" que afectaban a las garantías de independencia e imparcialidad del poder judicial turco, incidiendo en la "influencia directa o indirecta por parte del poder ejecutivo sobre determinadas decisiones judiciales", en concreto en casos que tienen una dimensión política.

El TEDH ya solicitó en 2019 la excarcelación de Kavala, advirtiendo además de que su caso servía como herramienta de disuasión contra otros activistas en Turquía. Kavala fue reconocido por parte del Consejo de Europa con el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos a finales de 2023.

AMNISTÍA DENUNCIA QUE EL JUICIO A KAVALA TIENE "MOTIVACIONES POLÍTICAS"

Por su parte, Amnistía Internacional ha reaccionado a la sentencia de la corte con sede en Estrasburgo recalcando que establece que "la detención durante casi nueve años se basó en un juicio con motivaciones políticas".

Según ha declarado Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, Turquía tiene que actuar para excarcelar al activista después de desoír dos sentencias previas sobre el mismo caso.

"Esta obstrucción a la justicia debe terminar. Las autoridades turcas, incluidas las judiciales y la fiscalía, deben actuar para liberar a Osman Kavala de forma inmediata e incondicional", ha señalado.