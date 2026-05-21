Un tribunal turco falla a favor de destituir al líder del principal partido de la oposición

Archivo - 28 June 2025, Berlin: Ozgur Ozel, CHP chairman, speaks in an interview with journalists from the German Press Agency on the sidelines of the Social Democratic Party of Germany (SPD) federal party conference. At the party conference, the SPD want - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal turco ha fallado este jueves a favor de la destitución de Ozgur Ozel, líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), una decisión que podría desencadenar posibles luchas internas dentro de la formación.

La corte de apelaciones de Ankara ha anulado los resultados del congreso del partido en el que Ozel fue elegido presidente por irregularidades, si bien el CHP puede recurrir todavía el fallo, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

Esto se produce después de que un tribunal de primera instancia turco dictaminara que el caso carecía de fundamento. El fallo de este jueves permite así destituir a Ozel de su cargo, que pasará a manos del expresidente de CHP Kemal Kilicdaroglu.

Tras el fallo, Ozel ha publicado un vídeo de uno de sus mítines en redes sociales, sin pronunciarse de forma oficial al respecto, mientras que su partido ha insistido en que no reconocerán la decisión, que han catalogado de "ilegal", y ha hecho un llamamiento a todos sus miembros a pronunciarse en contra.

Por su parte, Kilicdaroglu ha afirmado que el CHP "no es un campo de batalla para la búsqueda de ambiciones personales" y ha instado a que la decisión no sea una "causa de división" interna, sino "una oportunidad". "Invito a todos a la serenidad y al sentido común compartido", ha argüido.

El alcalde de Estambul suspendido, Ekrem Imamoglu, ha precisado que desde el CHP lucharán "contra los golpes de Estado políticos" llevados a cabo por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "a través del poder judicial".

"La decisión tomada es nula e inválida. No es solo un golpe contra el CHP; es un golpe contra Turquía, contra la democracia, contra la República. Es destruir el orden constitucional. El asunto es grave. Está por encima de los partidos. Es momento de que la nación defienda a Turquía", ha apuntado.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso del Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascenso en la política nacional y sus aspiraciones de vencer en las urnas al presidente Erdogan.

Imamoglu fue destituido en marzo de 2025 y encarcelado por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial. El político, encausado por distintos cargos, logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019.