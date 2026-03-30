Turquía anuncia la interceptación de un proyectil procedente de Irán, cuarto desde el inicio del conflicto

Archivo - Oct. 10, 2013 - Patriot Missile..North Atlantic Treaty Organization.Fact Sheet.PATRIOT Deployment.NATO has been augmenting Turkey's defence capabilities since January 2013..In response to Turkey's request, NATO Foreign Ministers decided on 4 Dec - Europa Press/Contacto/Ken Murray - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este lunes de la interceptación de un proyectil procedente de Irán por parte de las defensas de la OTAN en lo que supone ya el cuarto incidente desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Un proyectil balístico que resultó haber sido lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco ha sido neutralizado por las defensas antiaéreas y antimisiles desplegadas en el Mediterráneo oriental", ha explicado Ankara en un comunicado.

El Gobierno turco destaca que "se están tomando todas las medidas necesarias con decisión y sin vacilar contra cualquier amenaza dirigida contra el territorio y espacio aéreo de nuestro país".

"Todos los acontecimientos de la región están siendo estrechamente vigilados dando prioridad a nuestra seguridad nacional", ha añadido el comunciado del Ministerio de Defensa turco.

Poco después la OTAN ha confirmado el incidente. "El lunes 30 de marzo, la OTAN interceptó con éxito un misil balístico iraní que se dirigía a Turquía", ha indicado en un mensaje en redes sociales la portavoz de la organización, Allison Hart, quien ha recalcado que la Alianza Atlánitca "está preparada para este tipo de amenazas" y "siempre hará lo necesario para defender a todos sus aliados".

El de este lunes es el cuarto incidente similar ocurrido desde el 28 de febrero, cuando Irán comenzó los ataques de represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Teherán.

En los tres casos anteriores la República Islámica ha negado que hubiera autorizado el lanzamiento contra territorio turco y ha instado a Ankara a poner en marcha una comisión de investigación conjunta sobre lo ocurrido.