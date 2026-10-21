AMP.- Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia sellan una alianza en materia de industria de Defensa

Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia han firmado este miércoles un memorando de entendimiento sobre industria de Defensa. - MINISTERIO DEFENSA DE TURQUÍA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia han firmado este miércoles un memorando de entendimiento sobre industria de Defensa que permitirá reforzar la cooperación y multiplicar las exportaciones militares entre estos países.

La firma del pacto, conocido como acuerdo de 'Badr', ha tenido lugar en Doha, capital de Qatar, en el marco de la visita de los representantes de Defensa de los citados países. En concreto, el pacto se basa en proyectos de defensa ya existentes entre los cuatro países, en un intento de elevar la cooperación multilateral.

Aparte del suministro de sistemas militares entre estos cuatro países, el objetivo último de la alianza es avanzar hacia la producción conjunta, la transferencia de tecnología, la interoperabilidad y la integración de las cadenas de suministro, ha indicado el Secretariado de Industrias de Defensa turco.

El pacto sellado en Doha resulta especialmente atractivo para Ankara, que destaca como mayor potencia industrial entre los países firmantes. Turquía ha visto como sus exportaciones de armas se han disparado un 122% en los últimos cinco años, llegando a ser el undécimo país del mundo que más material militar vende a terceros países, principalmente a sus socios de la OTAN.

Según ha informado el Ministerio de Defensa qatarí esta firma "refleja el compromiso de fortalecer la cooperación conjunta y desarrollar asociaciones estratégicas", incidiendo en que el objetivo pasa por la cooperación en el ámbito de la fabricación y el fortalecimiento de las capacidades de defensa entre los cuatro países.

Como siguientes pasos se plantea también el entrenamiento técnico de defensa y en los campos de investigación y desarrollo. "Reviste una gran importancia económica para los países firmantes, ya que se aprovecharán las capacidades de cada país en el ámbito de la fabricación de defensa, logrando así la cooperación, la integración y el desarrollo de las capacidades de las industrias de defensa, lo que satisface las necesidades de los países aliados y amigos", han indicado las autoridades de Qatar.