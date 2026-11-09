Aumentan a 16 los muertos por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto y otra decena han resultado heridas este lunes por una explosión en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, según han informado las autoridades del país.

La explosión ha tenido lugar al mediodía, aproximadamente, durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS, desencadenando un incendio que ha afectado a parte de las instalaciones y ha provocado el despliegue del Cuerpo de Bomberos, personal médico y equipos de rescate. Todas las víctimas son trabajadores de la planta.

El presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, ha elevado la cifra de víctimas mortales a 16 y rebajado la de heridos a trece, incluidas dos personas que continúan en estado grave, durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que "se esclarecerá por qué y cómo ocurrió este doloroso suceso que nos ha conmovido a todos, quiénes han sido los negligentes y quiénes los responsables".

La Fiscalía de Menemen ha abierto una investigación sobre el incidente y cuatro magistrados han sido asignados al caso, según ha indicado por su parte el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, en sus redes sociales.