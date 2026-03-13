Turquía.- AMP2.- La OTAN intercepta un tercer misil lanzado desde Irán en espacio aéreo de Turquía

Archivo - Imagen de archivo de un sistema Patriot, similar al desplegado por la OTAN en Turquía. - Bernd Wüstneck/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este viernes de que sistemas de defensa antiaérea de la OTAN han interceptado un tercer misil balístico lanzado desde Irán en el espacio aéreo turco, un nuevo incidente de este tipo que se produce a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

"Los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental han neutralizado un misil balístico. Se están adoptando todas las medidas necesarias, sin dudar, contra esta amenaza registrada contra el espacio aéreo y el territorio turcos", ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Así, ha explicado que ya se están realizando las consultas pertinentes con Irán para "aclarar todos los aspectos de este incidente". "Se están supervisando todos los acontecimientos en la región, anteponiendo la seguridad nacional", ha aclarado.

Poco después, la OTAN ha confirmado que ha vuelto a interceptar "con éxito" un misil balístico iraní que se dirigía a Turquía, y ha afirmado que permanece "vigilante" ante el tercer ataque de este tipo en apenas diez días contra un Estado miembro de la Alianza Atlántica.

"El viernes por la mañana, la OTAN ha vuelto a interceptar con éxito un misil balístico iraní que se dirigía a Turquía. La OTAN permanece vigilante y se mantiene firme en la defensa de todos los aliados", ha indicado la portavoz de la Alianza, Allison Hart, en declaraciones remitidas a la prensa.

Se trata del tercer misil de este tipo lanzado por Irán hacia territorio turco desde que comenzó la ofensiva. Los otros dos proyectiles también fueron interceptados por los sistemas de la OTAN, si bien los restos se precipitaron sobre las provincias de Hatay y Gaziantep.

"TURQUÍA NO ES PARTE DEL CONFLICTO"

Fuentes de seguridad turcas han subrayado en declaraciones a la cadena de televisión TRT que Turquía "no es parte del conflicto" y han abogado por actuar con "precaución" para evitar verse "arrastrados a una guerra". Además, han expresado que la situación es una muestra de "lo delicado que es el equilibrio en materia de seguridad a nivel regional".

En este sentido, han afirmado que los misiles lanzados contra el territorio turco "siguen otro patrón diferente al de los lanzados" contra los países del golfo Pérsico, al tiempo que han confirmado que de momento no se han registrado víctimas ni daños contra la propiedad a raíz de ninguno de los tres lanzamientos.

"Turquía está actuando con responsabilidad para evitar la formación de nuevos frente de tensión en la región y está comunicando esta idea a todas las partes implicadas. Este es el mensaje claro que se ha trasladado a las autoridades iraníes", han explicado, antes de recalcar que Ankara "cuenta con todas las capacidades necesarias de contención para garantizar su seguridad nacional".