Turquía.- AMP3.- Las fuerzas de Turquía "neutralizan" a tres atacantes cerca del Consulado de Israel en Estambul

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este martes la "neutralización" de tres atacantes tras un tiroteo en los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad de Estambul, un suceso que se ha saldado además con dos agentes heridos.

El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, ha afirmado en redes sociales que "tres individuos que protagonizaron un enfrentamiento armado con agentes de la Policía (...) han sido neutralizados". "Dos de nuestros heroicos agentes sufrieron heridas leves", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que los sospechosos habrían llegado a Estambul en un coche alquilado desde Izmit y ha agregado que "uno tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", mientras que otro "tiene antecedentes por tráfico de drogas".

En este sentido, el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, ha destacado en redes sociales que hay orden de "iniciar inmediatamente una investigación" en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gul, ha señalado que uno de los sospechosos ha muerto durante el tiroteo, mientras que los otros dos han resultado heridos y han sido detenidos por las fuerzas de seguridad, según ha informado el diario 'Cumhuriyet'.

El Ministerio de Exteriores israelí ha condenado "enérgicamente" el "ataque terrorista contra el Consulado de Israel en Estambul" y ha ensalzado la "rápida actuación" de las fuerzas de seguridad para "frustrar" el asalto.

"Las misiones israelíes en todo el mundo han sido objeto de innumerables amenazas y ataques terroristas. El terror no nos detendrá", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, si bien las autoridades turcas por ahora no han especificado si el edificio, que está cerrado, era el objetivo del ataque.

A las reacciones se ha sumado el embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barrack, quien ha condenado "en los términos más enérgicos el ataque perpetrado contra el Consulado de Israel en Estambul".

"Los ataques contra misiones diplomáticas constituyen ataques contra el orden internacional y contra los principios que unen a las naciones. Felicitamos a Turquía y a las fuerzas de seguridad turcas por su respuesta rápida y decisiva", ha apostillado.