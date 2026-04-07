Las fuerzas de Turquía "neutralizan" a tres atacantes cerca del Consulado de Israel en Estambul

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

El presidente Erdogan condena un "ataque traicionero" y asegura que no perjudicará el "clima de seguridad" del país

El gobernador de Estambul afirma que un sospechoso ha muerto en el tiroteo, que deja dos agentes heridos de levedad

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este martes la "neutralización" de tres atacantes tras un tiroteo en los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad de Estambul, un suceso que se ha saldado además con dos agentes heridos.

El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, ha afirmado en redes sociales que "tres individuos que protagonizaron un enfrentamiento armado con agentes de la Policía (...) han sido neutralizados". "Dos de nuestros heroicos agentes sufrieron heridas leves", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que los sospechosos habrían llegado a Estambul en un coche alquilado desde Izmit y ha agregado que "uno tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", mientras que otro "tiene antecedentes por tráfico de drogas".

En este sentido, el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, ha destacado en redes sociales que hay orden de "iniciar inmediatamente una investigación" en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gul, ha señalado que uno de los sospechosos ha muerto durante el tiroteo, mientras que los otros dos han resultado heridos y han sido detenidos por las fuerzas de seguridad, según ha informado el diario 'Cumhuriyet'.

El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, también ha condenado lo sucedido durante la inaguración de unas instalaciones del fabricante de armas turco Roketsan al norte de Ankara. "En primer lugar, quiero que se sepa que condenamos el traicionero ataque que tuvo lugar en Besiktas, Estambul, y que fue frustrado gracias a la exitosa intervención de nuestras heroicas fuerzas de seguridad", ha señalado, en declaraciones recogidas por la agencia Anadolu.

El dirigente turco, que ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos, ha destacado que "tanto la Fiscalía General de Estambul como nuestras unidades de seguridad e inteligencia han iniciado con rapidez las investigaciones pertinentes sobre el ataque". "Continuaremos nuestra lucha con firmeza contra todas las formas de terrorismo y no permitiremos que el clima de seguridad en Turquía se vea perjudicado por provocaciones tan viles y oportunistas como la de hoy", ha asegurado.

CONDENA DE ISRAEL

El Ministerio de Exteriores israelí ha condenado "enérgicamente" el "ataque terrorista contra el Consulado de Israel en Estambul" y ha ensalzado la "rápida actuación" de las fuerzas de seguridad para "frustrar" el asalto.

"Las misiones israelíes en todo el mundo han sido objeto de innumerables amenazas y ataques terroristas. El terror no nos detendrá", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, si bien las autoridades turcas por ahora no han especificado si el edificio, que está cerrado, era el objetivo del ataque.

A las reacciones se ha sumado el embajador de Estados Unidos en Turquía, Thomas Barrack, quien ha condenado "en los términos más enérgicos el ataque perpetrado contra el Consulado de Israel en Estambul".

"Los ataques contra misiones diplomáticas constituyen ataques contra el orden internacional y contra los principios que unen a las naciones. Felicitamos a Turquía y a las fuerzas de seguridad turcas por su respuesta rápida y decisiva", ha apostillado.