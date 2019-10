Turquía/Armenia.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una resolución en reconocimiento del genocidio armenio

Publicado 30/10/2019 0:03:17 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes una resolución en reconocimiento del genocidio armenio, una votación histórica que ha provocado ya una airada respuesta desde Turquía.

La resolución se ha saldado con 405 votos a favor y once en contra, según ha recogido el diario estadounidense 'The Washington Post'. El proyecto pasará ahora al Senado para su votación.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha apuntado que "había un aura acerca de lo que los turcos podrían estar haciendo, participar de nuevo en un genocidio, con la 'luz verde' que el presidente (Donald Trump) les dio".

Pelosi ha hecho así referencia a la ofensiva militar lanzada el 9 de octubre por el Ejército turco contra las fuerzas kurdas presentes en el norte de Siria, después de que Trump ordenara la retirada de las tropas estadounidenses que estaban en la zona.

La decisión de Trump supuso un giro de 180 grados en su política hacia las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), aliadas de la coalición internacional en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Tras la votación, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavosoglu, ha recalcado a través de su cuenta en la red social Twitter que "aquellos cuyos proyectos fueron frustrados vuelven a resoluciones anticuadas".

"Los círculos que creen que se vengarán de esta forma están equivocados. Esta decisión vergonzosa de aquellos que explotan la Historia en política es nula e inválida para nuestro Gobierno y nuestra población", ha zanjado.

El genocidio armenio, cometido entre 1915 y 1918, ha sido reconocido desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos. También ha sido reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, el entonces presidente Serzh Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".