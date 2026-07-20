La consulta del Diálogo Mediterráneo de Antalya reúne a los principales actores climáticos de España

Consulta del Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima en Madrid - UPM

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuarta de las siete consultas del Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima, organizadas por la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Presidencia turca de la COP31, se ha celebrado este lunes en Madrid con los principales actores climáticos de España para "impulsar una voz mediterránea unida" de cara a la conferencia de las Naciones Unidas.

Tras las consultas celebradas en Rabat, El Cairo, París y en Madrid, continuarán en Roma, Amán y Argel en las próximas semanas, y las conclusiones de estas reuniones se consolidarán en una Nota de Síntesis Mediterránea que será presentada en Antalya (Turquía) el próximo mes de noviembre, informa la UpM en un comunicado.

El evento en Madrid ha contado con la participación de la embajadora de Turquía, Nüket Küçükel Ezberci, y el vicesecretario general de la UpM para estabilidad y resiliencia, Joan Borrell.

La jornada ha reunido a los principales actores climáticos de España en torno a tres mesas redondas temáticas alineadas con la Agenda de Acción de la COP31: electrificación y transición energética; residuo cero y economía circular, y sequía y seguridad alimentaria.

En este sentido, los participantes han destacado la importancia de fomentar la resiliencia climática en la región euromediterránea mediante medidas de adaptación y mitigación que impulsen la sostenibilidad junto con el desarrollo humano y económico.

Küçükel ha dicho que espera que el Diálogo identifique "prioridades regionales de implementación, desarrolle una cartera de iniciativas de cooperación, movilice alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras y el sector privado, y genere contribuciones concretas" a la Agenda de Acción Climática de la COP31.

Por su lado, el vicesecretario general de la UpM, Joan Borrell, ha asegurado que Antalya es "una oportunidad para transformar la vulnerabilidad del Mediterráneo en una agenda compartida porque no podemos permitirnos llegar a la COP31 sin un mensaje regional común".